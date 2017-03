Il Sassuolo ha fissato il prezzo per il suo gioiellino: i nerazzurri sono in pole position, ma anche Milan e Juventus sono pronte a sferrare un attacco in estate.

Nella prossima sessione di calciomercato lascerà il Sassuolo. Un addio che sembra inevitabile: dopo cinque stagioni con la maglia neroverde (compresa la prima in Serie B), Domenico Berardi è pronto a salutare l'Emilia per trasferirsi ancora più a nord. Su di lui le tre regine del calcio italiano: Juventus, Inter e Milan. Solo una la spunterà per il classe 1994.

Nonostante non stia attraversando un buon momento di forma - il gol manca dallo scorso agosto - il Nazionale Under 21 è tra i giovani più apprezzati della Serie A. Nelle 151 partite giocate con il Sassuolo ha messo a segno 56 reti, miglior marcatore della storia del club.

Ma per Berardi è arrivato il momento di cambiare aria. La società di Squinzi valuta il suo cartellino non meno di 40 milioni di euro.

Dopo aver segnato nelle prime due giornate di campionato, Berardi non ha più trovato la via del gol

Berardi protagonista del calciomercato

Base d'asta fissata, quindi. Ora bisogna capire chi ha la forza, soprattutto economica, di battere sul tempo le concorrenti. I contatti tra l'Inter e l'entourage del calciatore sono avviati da diverso tempo, ecco perché i nerazzurri partono in netto vantaggio rispetto alle altre squadre che seguono Berardi.

Berardi è rimasto fuori quattro mesi per l'infortunio al legamento collaterale del ginocchio

Il giocatore farebbe al caso di Pioli, sarebbe perfetto come alternativa a Candreva sulla fascia destra. Che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 non fa differenza. Domenico ha dimostrato un'ottima propensione anche al ripiegamento difensivo.

Occhio a Juventus e Milan

Attenzione al derby con il Milan, uno scenario già visto in sede di calciomercato. Operazione possibile, a una sola condizione: necessario che la cessione della società si completi in tempi brevi. Mirabelli farebbe carte false per portarlo in rossonero, ma non dipende esclusivamente da lui. L'idea è quella di creare un tandem micidiale sulla destra con Suso.

E poi c'è la Juventus, ogni anno regina del calciomercato italiano. Anche se l'idea non entusiasma più di tanto Berardi. Il giovane calciatore non è certo del posto da titolare e questo potrebbe farlo tentennare in caso di un'offerta formale da parte di Marotta. Che si è sempre professato estimatore dell'esterno neroverde. A maggior ragione con questo nuovo modulo adottato da Allegri.