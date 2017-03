Il francese, intervistato da L'Equipe, ha escluso un trasferimento al PSG, confessando di preferire le grandi rivali dell'Atletico Madrid: Barcellona e Real.

2 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

Antoine Griezmann al Barcellona o al Real Madrid? Forse, in futuro. È quanto emerge dall'intervista del giocatore francese rilasciata a L'Equipe, un'intervista tutt'altro che scontata e lontana dalle classiche dichiarazioni di facciata quando si parla di calciomercato.

Griezmann, che oggi compie 26 anni, è all'Atletico Madrid dal 2014: con i 'Colchoneros' ha realizzato 79 gol in 147 partite, vinto una Supercoppa di Spagna e sfiorato una storica conquista della Champions League, persa solo ai calci di rigore contro il Real.

E proprio il Real Madrid potrebbe essere la nuova squadra di Griezmann: un trasferimento che i suoi attuali tifosi, siamo certi, non gli perdonerebbero mai. Che il passaggio ai cugini o agli altri grandi rivali del Barcellona si concretizzi non è chiaramente una cosa scontata, tuttavia le parole dell'attaccante sono destinate a lasciare il segno in chiave calciomercato.

Griezmann: “Mai al PSG, ok Bayern e le inglesi”

Barça o Real, perché no? Sarebbe un sogno arrivare nei migliori club d'Europa.

Questa la frase incriminata del miglior giocatore di Euro 2016. Che poi ha aggiunto:

Sono due squadre al top, come il Bayern Monaco e le inglesi. Non andrei mai al Paris Saint-Germain, in Cina o negli Stati Uniti.

Sogno di calciomercato

L'attaccante ha una clausola rescissoria di 129 milioni di euro, ma è difficile credere che Griezmann venga ceduto a questo prezzo. Sembra infatti che un'offerta di 100 milioni possa convincere il presidente dell'Atletico, Enrique Cerezo, a vendere il suo top player. Si tratta in ogni caso di una cifra monstre, che solo le squadre nominate dal calciatore nell'intervista possono permettersi di spendere.

“Juventus in semifinale”

Chiuso il discorso sul calciomercato, Griezmann si è soffermato anche sulla sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona, pronosticando il successo dei bianconeri: