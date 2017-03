Il club è attualmente in terza divisione, ma il presidente Edin Rahic promette che se arriverà in Premier League farà un regalo ai tifosi: "Biglietti a 1 sterlina".

3 ore fa di Alberto Casella

Il Bradford è un club di League One, la terza divisione inglese e, a suo modo, va un po' in controtendenza. In un calcio europeo che è terra di conquista per arabi, cinesi e americani, la società dello Yorkshire è stata acquistata da due imprenditori tedeschi. Edin Rahic è un ex manager della Bosch, mentre Stefan Rupp ha un'azienda che produce sedili per elicotteri.

I due sono appassionati di calcio, Rahic ha anche un passato nelle Nazionali giovanili dell'ex Jugoslavia, ma sono soprattutto uomini di affari e hanno intravisto nel sistema della distribuzione dei diritti televisivi della Premier League uno straordinario gettito, che permetterebbe loro di gestire il club senza gravare sulle tasche dei tifosi.

Il problema, al momento, è arrivarci, in Premier. Il Bradford attualmente è al quarto posto in classifica e, avendo 7 punti sul Millwall, settimo, ha ottime probabilità di arrivare a disputare i playoff per la promozione in Championship e da lì tentare il grande salto verso la ribalta che conta, da dove manca dalla stagione 2001-02.

I giocatori del Bradford salutano i tifosi alla fine del match contro il Northampton

I due manager tedeschi proprietari del Bradford hanno un'idea rivoluzionaria per non gravare sulle tasche dei tifosi, in caso di promozione in Premier League, come ha spiegato lo stesso Rahic al Times:

I club di Premier incassano circa 100 milioni di sterline dai diritti televisivi. A quel punto l'incidenza del ticketing sul fatturato sarebbe quasi trascurabile, per cui sarebbe un peccato far pagare tanto i biglietti.

Ci piacerebbe fare un regalo ai nostri sostenitori e far pagare i biglietti il prezzo simbolico di una sterlina. Loro potrebbero accorrere ancora più numerosi allo stadio e noi avremmo un'ambiente eccezionale.

L'utopia socialista applicata al botteghino, lanciata dai tedeschi di Bradford, non varrebbe però per i calciatori. Anche su di loro Rahic ha le idee chiare:

In Premier ci sono troppi giocatori mediocri che vengono strapagati. Crediamo sia giusto pagare bene le superstar, ma gli altri devono ricevere compensi decisamente inferiori.

CONFIRMED | Goalkeeper Colin Doyle arrives on a two-year deal from @BlackpoolFC. #BCAFC pic.twitter.com/DosdfA4Kjo — Bradford City AFC (@officialbantams) July 12, 2016

E pazienza se qualcuno non sarà d'accordo - il club aveva dimostrato la sua oculatezza nei mesi scorsi acquistando un portiere per una sterlina - Rahic non si preoccupa: per lui sono i tifosi la componente più importante del mondo del calcio. Difficile dargli torto, del resto.