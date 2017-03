Curioso confronto fra la Pulce argentina e l'attaccante uruguayano. I due hanno discusso sulla modalità di calcio di Leo sul rigore tirato contro il Valencia.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Amici, senza segreti. Che fra Leo Messi e Luis Suarez ci sia un ottimo rapporto non è cosa nuova. Recentemente i due si sono perfino confidati pubblicamente in che modo urinano. L’intesa è massima, la stima reciproca pure. Per questo i due campioni del Barcellona continuano a confrontarsi l’uno con l’altro.

Nella partita vinta dai catalani contro il Valencia nell’ultima giornata della Liga, proprio Messi e Suarez hanno trascinato i blaugrana alla vittoria, ribaltando l’iniziale svantaggio. Ma i due si svelano anche alcuni trucchi che poi portano in campo.

Durante l’intervallo della partita contro il Valencia, Messi e Suarez si sono confrontati perfino sul modo in cui la pulce ha tirato (e realizzato) il rigore del momentaneo 2-1. L’uruguaiano ha notato un modo anomalo di Leo di colpire il pallone e gli ha chiesto spiegazioni.

Barcellona, il dialogo tra Messi e Suarez

Come svelato dalle telecamere di El Golazo. Nell’intervallo della partita fra il Barcellona e il Valencia Messi e Suarez si sono confrontati proprio sul rigore calciato dalla Pulce. L’uruguaiano ha infatti posto una domanda molto precisa al compagno:

Come hai colpito la palla sul penalty?

La risposta del numero 10 del Barcellona ha sorpreso:

Non so come l’ho colpita, perché un attimo prima si è mossa. Per questo l’ho colpita come ho potuto.

Leo Messi esulta dopo il gol su rigore segnato al Valecia

Suarez, che sa bene che in quel che fa Messi c’è poco di casuale, risponde comunque estasiato:

Wow, ho da imparare…

Amici, senza segreti. Una volta tanto nemmeno col pubblico. Almeno quello di El Golazo.