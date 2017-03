Nonostante le proteste dei tifosi, il matrimonio tra i Gunners e il tecnico francese sembra destinato a proseguire: da Mbappé a Insigne, ecco la lista dei desideri.

I fautori della "Wexit" rischiano di dover attendere almeno altre due stagioni. Nessuna possibilità di referendum, sarà la dirigenza dell'Arsenal a decidere del futuro di Arsene Wenger. In sintonia naturalmente con la volontà del manager francese, in sella ai Gunners fin dal 1996. Le ultime indiscrezioni vedono già pronto il rinnovo dell'attuale contratto in scadenza a fine stagione: all'orizzonte, insomma, altri due anni con monsieur Wenger. A prescindere dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Non solo, il tecnico 67enne avrebbe anche iniziato a stilare la prima lista di desideri in vista del calciomercato estivo.

D'altra parte, oltre alla permanenza di Wenger, l'Arsenal deve fare i conti anche con il destino incerto di due pezzi da novanta come Alexis Sanchez e Mesut Özil: sia il cileno che il tedesco continuano a sbarrare porte e finestre di fronte alle proposte di rinnovo, attratti come sono dalla possibilità di indossare la maglia di qualche top club europeo. La loro partenza obbligherebbe la dirigenza di Islington a mettere mano al portafogli: Wenger dovrebbe contare su un budget di almeno 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro). Spendere non corrisponde però necessariamente con un salto di qualità: nella passata finestra estiva di calciomercato, i Gunners hanno sborsato più o meno la stessa cifra per portare a Londra i vari Granit Xhaka, Shkodran Mustafi, Lucas Perez, Takuma Asano e Rob Holding. Acquisti, soprattutto nel caso dei primi due, sicuramente importanti ma non all'altezza dei sogni dei tifosi.

La lista dei desideri di calciomercato dell'Arsenal

L'ultraventennale avventura di Wenger sulla panchina dell'Arsenal, insomma, sembra destinata a proseguire. Per rivitalizzarla, però, serve come l'aria quello che manca ormai da diverse stagioni: una campagna acquisti importante. Ecco allora che, tra Daily Mirror, Sun e gli altri quotidiani britannici, emergono già i primi nomi in vetta ai sogni del manager di Strasburgo.

In cima a tutti c'è sempre lui, Alexandre Lacazette: il Lione ha rifiutato la scorsa estate il primo assalto dei Gunners, ma nella prossima stagione il forte attaccante francese dovrebbe finalmente spiccare il volo verso le piazze più prestigiose d'Europa. La nuova tentazione si chiama invece Kylian Mbappé, stellina del Monaco che sta incantando in Ligue 1 e in Champions League: su quello che è stato ribattezzato il "nuovo Henry", la concorrenza è però già spietata (Barcellona, Real Madrid, Juventus tra i club interessati).

Alexandre Lacazette, tra gli obiettivi principali dell'Arsenal per il prossimo calciomercato

Ancora più complicato mettere le mani su Marco Reus, bandiera del Borussia Dortmund (al netto degli infortuni). Più praticabile la pista che conduce a un altro talento emergente del calcio europeo: Moussa Dembelé, attaccante classe 1996 del Celtic e dell'Under 21 transalpina. Wenger guarda però anche in casa della Serie A: secondo il Sun, l'Arsenal sarebbe pronto a versare anche 50 milioni nelle casse del Napoli per arrivare a Lorenzo Insigne.

Secondo il Sun, l'Arsenal è pronto a offrire 50 milioni per Lorenzo Insigne

A centrocampo invece ecco la candidatura di Ross Barkley: il talento dell'Everton (che piace anche al Tottenham) tornerebbe di prepotenza nel caso partisse Aaron Ramsey. Oltre al gallese, potrebbero salutare anche Alex Oxlade-Chamberlain (direzione Manchester United?) e Jack Wilshere: il centrocampista inglese, in prestito al Bournemouth, è tra gli osservati speciali del Manchester City. Per quanto riguarda la difesa, rientra nei radar anche il romanista Kostas Manolas, mentre in porta il probabile addio di David Ospina aprirebbe le porte a uno tra Jack Butland dello Stoke City e Jordan Pickford (Sunderland), con la suggestione Joe Hart sullo sfondo.

Giroud sta con Wenger

Basteranno questi nomi - che al momento sono solamente dei semplici obiettivi - a rinsaldare il gradimento di Wenger da parte del popolo dei Gunners? Di sicuro, un assist al suo manager arriva da Olivier Giroud.

Olivier Giroud spinge per la conferma di Wenger sulla panchina dell'Arsenal

Intervenuto ai microfoni di Canal +, il centravanti dei Galletti ha assicurato il supporto della squadra al mister:

Il nostro desiderio è che Arsene Wenger firmi il rinnovo del contratto e continui la sua avventura. Noi lo sosteniamo.

Anche perché, archiviata l'ennesima delusione europea, i Gunners devono riuscire a onorare altri due obiettivi:

Speriamo di vincere l'FA Cup (in semifinale ci sarà la sfida con il Manchester City, ndr) e a qualificarsi per la prossima Champions League.

L'Arsenal smentisce Tuchel

E se di supporto a Wenger parliamo, è arrivata inevitabile la presa di posizione dell'Arsenal su Thomas Tuchel: come riportato dalla BBC, la dirigenza londinese ha smentito ogni contatto con il tecnico del Borussia Dortmund (retroscena lanciato invece dalla Bild). L'altro grande nome accostato da mesi ai Gunners, ricordiamolo, è quello di Massimiliano Allegri: la Juventus ha in ogni caso ribadito più volte la volontà di proseguire insieme all'allenatore toscano. Alla fine, come da diversi anni a questa parte, il candidato numero uno per la panchina dell'Arsenal rimane sempre lui: Arsene Wenger.