Gomez e Jonker, conosciutisi nel 2009 al Bayern Monaco, si sono ritrovati quest'anno al Wolfsburg. Per l'attaccante 12 gol nelle 8 gare gestite dal tecnico.

Finalmente Mario Gomez. 'El Torero' sembra essersi ripreso dal mal di gol che lo affliggeva fin dall'inizio della sua avventura al Wolfsburg, quando i tifosi lo avevano addirittura soprannominato 'Chancentod' (“la morte delle palle gol”) per via delle sue zero reti nelle prime sei gare giocate.

La medicina di Gomez si chiama Andries Jonker, tecnico del Wolfsburg dal 27 febbraio scorso, dopo l'esonero di Valérien Ismael. Con Jonker in panchina, l'ex viola ha realizzato tre gol in altrettante partite, tutti decisivi: dall'1-1 contro il Mainz, ai due 1-0 consecutivi contro Lipsia e Darmstadt.

Ma c'è di più. Calciatore e allenatore si conoscono dal 2009, quando Gomez era l'attaccante del Bayern Monaco e Jonker il vice di Louis van Gaal. Nella stagione 2010-11, l'olandese venne esonerato a cinque giornate dal termine del campionato e fu lo stesso Jonker a guidare i bavaresi nelle ultime partite. Manco a dirlo, il centravanti tedesco segnò in tutte le gare (ne fece 9), laureandosi capocannoniere della Bundesliga con 28 realizzazioni.

Gomez e Jonker, binomio perfetto

Sei anni dopo, dunque, il ritornello è sempre lo stesso. In totale, il bomber teutonico ha disputato 8 incontri con Jonker allenatore, segnando 12 volte. Una media di un gol e mezzo a partita. Il segreto?

Gomez non ha bisogno di allargarsi sull'esterno o di rientrare a centrocampo. Deve stare al centro dell'area, lì è il migliore. Con Mario ho un rapporto speciale, ma ce l'ho anche con altri giocatori.

Questo il pensiero del tecnico dei 'Lupi', i quali, attualmente, si trovano a +2 dalla zona retrocessione. Ma con un Gomez così, è giusto sperare in un finale di campionato privo di preoccupazioni.