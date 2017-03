Il Clasico di ritorno si giocherà al Santiago Bernabeu domenica 23 aprile alle ore 20.45. Lo riporta l'emittente radiofonica catalana RAC1.

2 ore fa

All'andata l'orario suscitò polemiche a non finire. Barcellona v Real Madrid si giocò il 3 dicembre alle 16.15 per favorire il pubblico asiatico. Al ritorno, valido per la 33esima giornata di Liga, il Clasico si disputerà domenica 23 aprile al Santiago Bernabeu alle ore 20.45 e sarà trasmesso in esclusiva su FOX Sports (canale 204 di Sky). Sarà il 233esimo confronto tra le due formazioni, il bilancio pende leggermente dalla parte dei blancos: 93 le vittorie del Real, 90 quelle del Barça, 49 i pareggi.

Real Madrid e Barcellona reduci dalla Champions League