L'attaccante svedese incontra l'ex Re di Spagna e posta la foto su Instagram. Il commento è degno di Zlatan: "Un re riconosce un altro re".

Lo avete scoperto in una veste insolita durante l'ultima puntata di Collezione Capello. Un Ibrahimovic sorridente, rilassato, che davanti al suo ex allenatore sembra quasi fare un salto indietro nel tempo e tornare ragazzo, adolescente, calciatore alle prime armi.

Lo svedese è così, puro e genuino. Dopo la chiacchierata con Don Fabio ha postato una foto su Instagram accompagnata dalla frase: "Lui è l'uomo che ha cambiato il mio gioco". Si chiama riconoscenza, gratitudine, capacità di riconoscere le persone che possono aiutarti a crescere.

E dai tempi della Juventus Ibrahimovic è cresciuto, diventando non solo un fuoriclasse in campo ma anche un personaggio unico fuori. Quando parla fa sempre rumore. Lui lo sa e per questo non smette. Dalla richiesta di rimozione della Torre Eiffel ai paragoni con la Ferrari e Dio, la lista di frasi a effetto è lunghissima. E alla collezione di perle d'umiltà se n'è appena aggiunta una.

Ibrahimovic ha avuto modo di incontrare l'ex Re di Spagna Juan Carlos, presente all'Etihad Stadium in occasione di Manchester City-Liverpool. Dopo la foto di rito, ecco il post su Instagram che non può passare inosservato: "Un Re riconosce un altro Re". Ironia mascherata da arroganza. Unico e inimitabile Ibrahimovic.