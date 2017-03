In un'intervista a SunSport Neymar infiamma i desideri della grandi d'Inghilterra

0 condivisioni 0 stelle

6 minuti fa

Neymar e Premier League: reciproco amore? In un'intervista rilasciata a SunSport, il brasiliano non usa giri di parole e alimenta i sogni delle grandi d'Inghilterra, pronte a darsi battaglia nel caso Neymar decida davvero di lasciare il Barcellona e diventare il pezzo da novanta delle prossime sessioni di calciomercato.

La Premier League è un campionato che mi affascina [...] Non sai mai chi vincerà o meno il campionato, è sempre una sorpresa

Grandi allenatori, grandi squadre, lotta ai vertici sempre incerta fino alla fine. E, a volte, con alcune sorprese, come ha dimostrato il successo del Leicester nella scorsa stagione.

Calciomercato: lotta a 4 per Neymar?

Guardiola conosce bene il brasiliano, ma sembra che nelle settimane scorse anche Josè Mourinho abbia monitorato la situazione proprio con il diretto interessato. Neymar però guarda anche lontano da Manchester:

Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool: queste sono le squadre che lottano ogni anno per il titolo.

Neymar non si preclude alcuna possibilità: se sarà al centro della battaglia di calciomercato, meglio che a contendersi i suoi favori, a suon di milioni, siano le grandi d'Inghilterra. Il brasiliano, 25 anni, lo scorso ottobre ha rinnovato il suo contratto con il blaugrana fino al 2021, e fino a questo momento in stagione si è rivelato decisivo in più di un'occasione. I numeri al momento parlando 14 gol in 35 presenze, oltre a 23 assist. Siamo sicuri che il Barcellona rinuncerà tanto facilmente a Neymar?