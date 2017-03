Il catalano tira le orecchie ai tifosi del Barcellona che hanno fischiato André Gomes al suo ingresso in campo contro il Valencia. Il portoghese poi ha segnato.

16 minuti fa di Elmar Bergonzini

Una sfuriata, e non è nemmeno la prima della stagione. Gerard Piqué questa volta però se la prende direttamente con i tifosi del Barcellona. Almeno quelli che ieri, durante la partita giocata al Camp Nou contro il Valencia, hanno fischiato André Gomes nel momento del suo ingresso in campo.

Sia chiaro. Il ventitreenne portoghese, arrivato a Barcellona proprio dal Valencia in cambio di 55 milioni più 5 di bonus, ha fatto poco in stagione. Fischiarlo a prescindere però per Piqué è sbagliato. Al punto che, mentre ieri Gomes ha segnato il suo primo gol con la maglia blaugrana, Gerard ha bacchettato i tifosi.

Anche Luis Enrique a fine partita ha detto la sua a riguardo, dicendosi convinto che il portoghese possa diventare importante in futuro per il Barcellona. Basta solo dargli tempo. E avere pazienza…

Pique riprende i tifosi del Barcellona

Quando ieri Gomes è entrato in campo, il Barcellona stava vincendo per 3-2. La partita era delicata, così come il momento. Un pareggio e il Real Madrid sarebbe scappato. Per questo per Pique i fischi erano ingenerosi e fuori luogo:

Le persone che fischiano prima che si cominci a giocare possono rimanere a casa. È intollerabile. Questo atteggiamento non aiuta né la squadra né il giocatore. Sono molto arrabbiato.

Anche perché poi, proprio nel finale, è arrivato il primo gol stagionale di Gomes, che ha chiuso la partita e può fare da scossa per il portoghese.

André Gomes abbracciato da Piqué dopo il gol

Ne è convinto anche Luis Enrique, che al termine della gara ha spezzato una lancia in favore del giocatore:

Non ho dubbi sul suo potenziale. Fisicamente è forte e ha caratteristiche uniche per un giocatore del suo profilo. Ha dato al nostro gioco quello che volevo e credo che da oggi in poi, vedremo una versione molto migliore di André Gomes. Sarà un giocatore molto importante per il futuro di Barcellona…

Una sfuriata, e non è nemmeno la prima della stagione. A Barcellona quest’anno regna il nervosismo.