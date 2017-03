Nella prossima stagione, la Nike ha deciso di introdurre il terzo kit anche per i Colchoneros: il template sarà lo stesso previsto per le altre big europee.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Stefano Fiori

La stagione 2016/17 deve ancora emettere i suoi verdetti, ma la prossima già bussa alla porta dei principali club europei. L'Atletico Madrid, per esempio, è in piena corsa per il terzo posto in Liga e affronterà il Leicester nei quarti di Champions League. Marzo è però anche il mese adatto per conoscere le anticipazioni in vista del 2017/18, soprattutto per quanto riguarda le nuove maglie.

La prossima sarà un'annata storica per i Colchoneros: dopo 51 anni trascorsi al Vicente Calderon, l'Atletico Madrid si trasferirà al nuovo Wanda Metropolitano. Ma la nuova stagione non porterà con sé solamente questa novità. Per la prima volta, anche il club guidato da Diego Pablo Simeone avrà in dote un terza maglia griffata Nike.

A partire dal 2014/15, la casa sportiva americana realizza - in aggiunta ai primi due personalizzati per ogni società della propria scuderia - un terzo kit basato su un template uguale per tutte le squadre. Ciò avviene ormai da tre stagioni per Barcellona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter e Roma. Ma non per l'Atletico Madrid: anche quest'anno, per esempio, Griezmann e compagni utilizzano la classica maglia rojiblanca, insieme alla seconda divisa nera.

L'anticipazione sulla terza maglia dell'Atletico Madrid

L'assenza del terzo completo è ora destinata a essere colmata dalla Nike. Come svelato dal portale specializzato FootyHeadlines.com, anche per l'Atleti è prevista la novità stilistica scelta dall'azienda statunitense: il camouflage. Il disegno mimetico, già anticipato per quanto riguarda la Roma, caratterizzerà quindi anche la nuova divisa dei Colchoneros. A livello cromatico, il colore predominante sarà il blu navy, mentre lo stemma, lo sponsor e il logo Nike saranno rosa. In particolare, il nuovo stemma del club (presentato lo scorso dicembre) sarà interamente monocromatico. Blu navy e rosa coloreranno inoltre anche i calzoncini e i calzettoni.

Camouflage in vista per la terza maglia 2017/18 dell'Atletico Madrid

La petizione dei tifosi

Specifichiamolo subito, la Nike aveva già deciso di introdurre il terzo kit anche per l'Atletico Madrid. In ogni caso è significativa l'iniziativa di un tifoso, che a febbraio aveva lanciato una petizione online proprio per chiedere allo sponsor tecnico una "parità" di trattamento rispetto alle altre big europee. Per promuovere la sottoscrizione di firme, sono stati ideati anche gli hashtag #EscuchanosNike, #QueremosTerceraEquipacion e #atleticamiseta. La petizione ha raccolto finora meno di 300 firmatari, ma il desiderio del promotore sarà lo stesso pienamente soddisfatto.