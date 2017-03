Nella classifica dei marcatori della Premier League il belga segna una doppietta all’Hull e balza in testa da solo staccando Kane e Sanchez, in gol contro il Wba.

0 condivisioni 0 stelle

36 minuti fa di Alberto Casella

In attesa che si concluda il 29mo turno del campionato inglese, Romelu Lukaku si prende la vetta solitaria della classifica dei marcatori della Premier League, approfittando anche dello stop per infortunio di Harry Kane del Tottenham.

Turno di riposo anche per Zlatan Ibrahimovic che non ha nemmeno partecipato alla trasferta di Middlesbrough: glielo ha concesso José Mourinho dopo il doppio impegno ravvicinato e vittorioso di Europa League contro il Rostov.

Nulla di fatto in zona gol anche per Diego Costa del Chelsea che, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da grande regolarità realizzativa, nella quale ha comandato a lungo la classifica dei marcatori della Premier League, da quando sul calendario è apparso il 2017 ha messo a segno soltanto 3 gol, lasciando via libera a Lukaku.

150 Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Stoke City v Chelsea Premier League 2016 2017-foto-151

Chiudi 1 di 150

Classifica marcatori Premier League: Lukaku doppietta in extremis

L’Everton ha battuto l’Hull 4-0, ma il match si è rivelato più difficile di quanto dica il risultato. In vantaggio dopo pochi minuti, la squadra di Koeman è riuscita a raddoppiare solo a poco più di dieci minuti dal termine. Messa al sicuro la partita, l’Everton ha potuto giocare in scioltezza e ne ha approfittato Romelu Lukaku che, per nulla colpito dalle polemiche dei giorni scorsi, è riuscito a realizzare un’incredibile doppietta nei minuti di recupero.

150 Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Everton v Hull City Premier League 2016 2017-foto-151

Chiudi 1 di 150

Al 91’ Lukaku ha segnato di sinistro sfruttando un assist di Enner Valencia, mentre al 94’ ha timbrato il 4-0 con un destro da centro area. Il belga ora guida la classifica dei marcatori della Premier League con 21 gol, davanti a Kane con 19 e Sanchez con 18.

Romelu Lukaku festeggia la doppietta all'Hull

La classifica dei marcatori

Sanchez rimane in scia

Alexis Sanchez cerca di rimanere nella scia dello scatenato belga: il suo gol al West Bromwich Albion non salva l’Arsenal dall’ennesima sconfitta, ma gli consente di salire a 18 reti, che gli valgono la terza posizione solitaria nella classifica dei bomber di Premier League.