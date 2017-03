La sera del 23 febbraio 2017 una notizia lascia il mondo del calcio senza parole. Il Leicester decide di esonerare Claudio Ranieri, tecnico che solo pochi mesi prima aveva portato le Foxes sul tetto d'Inghilterra. Nessuno ci vuole credere, non può essere vero. Certo, la squadra è in zona retrocessione e ha perso l'andata degli ottavi di Champions League, ma dov'è finita la riconoscenza? Com'è possibile cacciare l'allenatore artefice di un autentico miracolo sportivo?

Non si trovano risposte, ma ormai la decisione è presa. La dirigenza del Leicester affida momentaneamente la panchina all'assistente Craig Shakespeare, che al debutto contro il Liverpool ottiene un'insperata vittoria per 3-1. Fioccano subito le accuse contro i giocatori, rei di non aver dato il massimo sotto la guida del manager italiano. E intanto continua la ricerca dell'allenatore.

Tra i profili che attirano il Leicester c'è anche quello di Cesare Prandelli, reduce da un'avventura a dir poco deludente con il Valencia. Il suo rapporto con il club spagnolo si è concluso tra polemiche e accuse reciproche a dicembre, dopo aver collezionato una sola vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte in otto partite di Liga. La Premier League sembra pronta ad accoglierlo.

Il Leicester lo contatta, ma la trattativa muore sul nascere. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso Prandelli a SFR Sport: