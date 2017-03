Doppietta del 18enne francese e rigore di Fabinho. Il Monaco conquista la quarta vittoria di fila in Ligue 1 e resta in vetta a quota 71 punti.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa

Kylian Mbappe non si ferma in più. Dopo aver messo lo zampino nella qualificazione del Monaco ai quarti di finale di Champions League (suo il primo gol nel 3-1 sul Manchester City), la stellina francese ha incantato anche in Ligue 1. Nella 30esima giornata il 18enne ha prima sbloccato il match contro il Caen con un gran tiro di sinistro, poi ha fissato il risultato sul 3-0 con un colpo di testa. Nel mezzo il rigore di Fabinho.

Mbappe guida la fuga

Per Mbappe è il 12esimo gol in campionato, il 19esimo stagionale. Le ultime due prodezze permettono alla squadra di Jardim di salire a quota 71 punti, 6 in più del PSG che questa sera affronterà il Lione. Ha ormai perso contatto il Nizza, fermo a 64 dopo il pareggio di sabato col Nantes.