Partita tesa e avara di emozioni, decide il solito Iago Aspas con il 15esimo gol in campionato. Padroni di casa non pervenuti.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Deportivo La Coruna e Celta Vigo. In realtà le emozioni sono state poche, ma chi sorride a fine partita sono gli uomini di Berizzo. 15esimo gol in Liga. Al Riazor, invece, non pervenuto il Deportivo. Poche occasioni, la situazione in classifica preoccupa ancora. Ventisette punti non sono molti per restare lontani dalla zona retrocessione. Doveva essere un derby galiziano spettacolare quello tra. In realtà le emozioni sono state poche, ma chi sorride a fine partita sono gli uomini di Berizzo. Iago Aspas regala i tre punti ai suoi in un match tirato: per il bomber spagnolo è ilAl Riazor, invece, non pervenuto il Deportivo. Poche occasioni, la situazione in classifica preoccupa ancora. Ventisette punti non sono molti per restare lontani dalla zona retrocessione.

Equilibrio tra Deportivo e Celta Vigo

Il Deportivo fa possesso palla, il Celta Vigo si rintana pronto a ripartire. Ma di emozioni se ne registrano sempre poche. Un derby tirato, non giocato a viso aperto, soprattutto perché entrambe le squadre fanno tanta fatica a costruire la manovra. E se anche Iago Aspas, l’uomo in più di Berizzo, rimane in ombra, allora vuol dire che non è giornata. Due occasioni nel finale da una parte e dall’altra: prima con Bergantinos, poi con Wass. Niente da fare.

Celta avanti

Il clima sugli spalti è sempre infuocato. Il Deportivo al 46’ ha subito l’occasione per aprire le danze: liscio di Roncaglia, Joselu però sbaglia davanti ad Alvarez. Eccola la prima vera occasione della partita. E al 74’, guai a lasciare spazio a Iago Aspas. Cross di Beauvue, zampata dell’attaccante quasi con i tacchetti e 1-0: sono 15 gol in Liga, segna sempre lui.

GOL | 74' | 0-1 | GOOOOOOOOL DOOOO CELTAAAAA! IAGOOOOOO ASPAAAAAAAS! #ONosoDerbi pic.twitter.com/ckk3EAPRir — RC Celta (@RCCelta) March 19, 2017

Non succede più nulla nel finale. Fa festa il Celta Vigo, basta un gol per i tre punti e per vincere il secondo derby della stagione. Il Deportivo, invece, dovrà svegliarsi: la zona retrocessione è a otto punti. Pochi per stare tranquilli.