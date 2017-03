Tempo di esperimenti per la Nazionale: prima convocazione per Meret, Verdi, Spinazzola e D’Ambrosio. 27 in lista, dubbio Bernardeschi

di Luca Guerra

Testare la linea verde e programmare le basi della Nazionale che verrà, senza lasciare per strada punti pesanti nel cammino verso i Mondiali del 2018. Il ct dell’Italia Giampiero Ventura approfitta del doppio impegno contro Albania e Olanda anche per inserire nel gruppo azzurro alcuni volti nuovi che il campionato sta mettendo in evidenza.

Sono ben quattro le novità assolute che il selezionatore ha inserito nel listone dei 27 convocati per il doppio impegno in programma venerdì 24 marzo a Palermo con l’Albania - nel match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2018 - e martedì 28 con l’Olanda ad Amsterdam in un’amichevole internazionale dal grande fascino.

Spazio al difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio, al laterale dell’Atalanta Leonardo Spinazzola e all’esterno offensivo del Bologna Simone Verdi: nomi ai quali si aggiunge Alex Meret, portiere di proprietà dell’Udinese che si sta mettendo in luce nella Spal che guida il campionato di serie B.

L'Italia verde di Ventura

Scelte dettate dall’emergenza, soprattutto in corsia, dove il nuovo infortunio di Alessandro Florenzi ha privato l'Italia di un esterno eclettico ridotto il numero di alternative a disposizione del Commissario Tecnico. Il raduno del gruppo azzurro è in calendario domani, domenica 19 marzo, al centro Tecnico di Coverciano: la Nazionale si allenerà lì fino alla vigilia del match di Palermo, quando volerà in Sicilia.

Una convocazione curiosa, quella del ct, perché divisa in due distinte fasi: ai 25 selezionati in un primo momento e annunciati in un tweet, Ventura ha infatti aggiunto proprio Verdi e Matteo Politano, esterno del Sassuolo. Una scelta maturata dopo essere stato informato delle condizioni di Federico Bernardeschi, che ha accusato un problema fisico questa mattina. Il numero 10 della Fiorentina raggiungerà comunque il ritiro di Coverciano, ma le sue condizioni fisiche saranno monitorate giorno per giorno.

La prima volta di Meret, D’Ambrosio, Spinazzola e Verdi

Una continua metamorfosi, quella dell'Italia targata Ventura, avviata a settembre 2016 nell'amichevole contro la Francia, persa per 3-1 a Bari. A sorprendere sono anche due esclusioni celebri: quelle del difensore della Juventus Giorgio Chiellini, out per infortunio, e del suo compagno di squadra Claudio Marchisio, fuori dalla lista per scelta tecnica e atteso al recupero della migliore condizione fisica a tre mesi dal rientro in campo dopo l’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Conferma a pieni voti per Manolo Gabbiadini, già a segno sei volte con la maglia del Southampton da gennaio in poi.

Italia-Francia, esordio per Giampiero Ventura Ct dell'Italia

L’ex attaccante del Napoli completa il reparto d’attacco con Eder, Andrea Belotti, Ciro Immobile e gli esterni offensivi Nicola Sansone, Antonio Candreva e Lorenzo Insigne. Seconda convocazione in azzurro per Roberto Gagliardini nel reparto di centrocampo, mentre le sicurezze in difesa rispondono ai nomi dei bianconeri Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci e del milanista Alessio Romagnoli.

Palermo portafortuna per gli Azzurri

Gli Azzurri arriveranno alla sfida contro l’Albania, valevole per la quinta giornata del girone G, con 10 punti in classifica, alla pari con l’altra capolista Spagna, in vantaggio però per differenza reti, a fronte dei 6 delle Aquile, oggi quarte a -3 da Israele, sorprendente terza classificata del raggruppamento. La cabala racconta di un fattore campo positivo per l’Italia a Palermo: al “Barbera” la Nazionale ha perso una sola volta, nel 1994 contro la Croazia, vincendo 11 partite e pareggiandone una. Cinque sono i successi consecutivi, per una serie inaugurata nel 2004 con l’1-0 inflitto alla Norvegia.

Nelle Qualificazioni Mondiali, la Nazionale è ancora imbattuta in casa: nei 50 incontri disputati tra il 1934 e il 2013 può vantare 43 vittorie e 7 pareggi (in trasferta 51 gare disputate, 27 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte). Numeri che Buffon e compagni proveranno a difendere contro l’Albania: per gli esordi probabilmente sarà necessario invece attendere l’amichevole di lusso contro l’Olanda all’Amsterdam Arena, dove gli Azzurri sbarcheranno il 27 marzo.