Il portoghese avrebbe mandato a quel paese Zidane dopo la sostituzione di ieri contro l'Athletic Bilbao. Il francese nel post-partita ha smontato il caso.

1 ore fa di Andrea Pettinello

Essere allenatore di una grande squadra non è cosa per tutti. Si deve gestire uno spogliatoio ricco di campioni e di forti personalità, non si può trascurare nessun dettaglio. Figuriamoci le sostituzioni, come e quando farle. Ecco, ieri Zinedine Zidane al 79' del match tra Athletic Bilbao e Real Madrid ha deciso di sostituire Cristiano Ronaldo.

Il portoghese - si legge su AS - non l'ha presa bene. Sul suo volto era chiara la delusione, e al momento dell'uscita dal campo avrebbe rivolto qualche parola di troppo al proprio allenatore. Il cambio, arrivato con i blancos già in vantaggio 2-1, è stata una scelta tattica. Zizou ha inserito un giocatore bravo nel palleggio come Isco per far mantenere il pallone e far scorrere il cronometro.

Cristiano Ronaldo durante Athletic Bilbao v Real Madrid

Cristiano Ronaldo non è nuovo a reazioni di questo tipo. Già lo scorso settembre, nel match in trasferta contro il Las Palmas, il portoghese aveva reagito malamente alla sostituzione.

Cristiano Ronaldo e la frase incriminata

Perché proprio io? Fan***o

"¿Por qué a mí? ¡Foda-se!". Queste sarebbero le parole che Cristiano Ronaldo avrebbe riferito a Zidane. Una reazione istintiva, parole di un campione che vorrebbe aiutare la squadra ogni partita per 90'. La tensione in quei frangenti è altissima e anche un giocatore esperto come Cristiano Ronaldo può lasciarsi andare. Zidane nel post partita ha smontato subito il caso: