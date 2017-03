Un gol di Cuadrado permette ai bianconeri di vincere 1-0 contro la Sampdoria. Il Napoli passa 3-2 a Empoli e sale momentaneamente al 2° posto in classifica.

1 ore fa

Basta un gol di Cuadrado alla Juventus per archiviare la pratica Sampdoria e salire a quota 73 punti in testa alla classifica di Serie A. I bianconeri rimettono così 10 punti tra loro e il Napoli, che nel lunch match domenicale aveva vinto 3-2 con l'Empoli. La squadra di Sarri supera momentaneamente la Roma al secondo posto in classifica. Rallenta la Lazio che non va oltre lo 0-0 sul campo del Cagliari ma resta al 4° posto, l'Inter pareggia 2-2 contro il Torino.

L'Atalanta rialza la testa e supera 3-0 il Pescara, il Milan vince di misura contro il Genoa. Nelle zone calde della classifica di Serie A perdono sia il Crotone (0-1 con la Fiorentina) che il Palermo (4-1 con l'Udinese). Tre punti, infine, per il Bologna che si sbarazza del Chievo con un netto 4-1