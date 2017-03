I Blues superano 2-1 lo Stoke e fanno un altro passo verso il titolo. Il Tottenham vince con lo stesso risultato contro il Southampton e resta 2° in classifica.

4 ore fa

Conte che si aggrappa alla panchina dopo il gol di Cahill. È l'immagine più rappresentativa dell'ennesima prova di forza del Chelsea, che sul campo dello Stoke City vince 2-1 e sale a quota 69 punti in vetta alla classifica di Premier League. Il Tottenham, a -10, prova a tenere il passo dei Blues vincendo con lo stesso risultato contro il Southampton. Il big match tra Manchester City e Liverpool termina 1-1, lo United s'impone 3-1 contro il Middlesbrough. In caduta libera l'Arsenal, affossato 3-1 dal West Bromwich e ora sesto in classifica. Nessun problema per l'Everton che cala il poker contro l'Hull.

Nelle zone calde della classifica di Premier League vince ancora il Leicester (3-2 al West Ham), rigenerato dalla cura Shakespeare: le Foxes sono ora a +6 sulla terzultima. Pari a reti bianche tra Sunderland e Burnley, il Crystal Palace ha la meglio sul Watford di Mazzarri. Di seguito la classifica di Premier League, i risultati della 29esima giornata e il programma del prossimo turno.