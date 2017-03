I bavaresi vincono 1-0 in casa del Borussia M'Gladbach e allungano ancora. Il Lipsia perde 3-0 col Werder e scivola a -13 dalla vetta della Bundesliga.

un'ora fa

Il leitmotiv delle ultime settimane è ormai chiaro. Il Bayern Monaco allunga in testa alla classifica di Bundesliga, il Lipsia frena e vede avvicinarsi il Borussia Dortmund. Ha detto questo la 25esima giornata. La squadra di Ancelotti vince di misura sul campo del Borussia Moenchengladbach e sale a quota 62 punti in classifica, il Lipsia viene travolto 3-0 dal Werder Brema e resta a 49. A quota 46 c'è il Borussia Dortmund che nell'anticipo del venerdì si è sbarazzato dell'Ingolstadt grazie alla rete di Aubameyang. In quarta piazza troviamo l'Hoffenheim di Nagelsmann, vittorioso 1-0 sul Bayer Leverkusen. Gol e spettacolo tra Colonia ed Hertha Berlino, 4-2 il risultato finale.

In fondo alla classifica di Bundesliga vince il Wolfsburg 1-0 contro il Darmstadt e si porta momentaneamente fuori dalla zona rossa. Tra Augsburg e Friburgo finisce 1-1, lo Schalke liquida 1-0 il Mainz in trasferta. Di seguito la classifica di Bundesliga, i risultati della 24esima giornata e il programma del prossimo turno.