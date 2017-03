Il francese segna una tripletta all’Hertha, ma Aubameyang, grazie al gol contro l’Ingolstadt, rimane da solo in vetta alla classifica dei marcatori della Bundesliga.

un'ora fa di Alberto Casella

Sembrava ormai una lotta a due, un testa a testa fra Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund e Robert Lewandowski del Bayern Monaco, ma Anthony Modeste del Colonia ha di nuovo proposto la propria candidatura alla vittoria nella classifica dei marcatori della Bundesliga.

Le loro tre squadre vincono i rispettivi confronti, ma il polacco del Bayern non riesce a incidere nella difficile trasferta in casa del Borussia Moenchengladbach, dove i bavaresi di Ancelotti prevalgono di misura grazie a un gol di Thomas Müller, giunto alla seconda segnatura in questo campionato.

Pierre-Emerick Aubameyang non tradisce. In un match che nascondeva più di una insidia, soprattutto dopo il ko contro l’Hertha, il gabonese segna il gol della vittoria casalinga del Borussia Dortmund sull’Ingolstadt. Una rete che vale oro per la squadra di Tuchel che ora vede nel mirino il Lipsia e il suo secondo posto, ma anche per Aubameyang che mantiene la prima posizione solitaria nella classifica dei marcatori della Bundesliga.

Classifica marcatori Bundesliga, tripletta di Modeste

A Colonia rispunta il terzo incomodo. Nel match di sabato fra i padroni di casa e l’Hertha Berlino, con entrambe le squadre in lizza per i posti nell’Europa che conta, torna a fare la voce grossa Anthony Modeste, il bomber del Colonia che sembrava essersi rassegnato al ruolo di damigella d’onore della coppia Aubameyang-Lewandowski.

Il francese ha segnato una tripletta decisiva per il successo del Colonia 4-2. Si è scatenato fra il 35’ e il 37’ quando ha realizzato i primi due gol, un sinistro su assist di Osako e un destro servito da Lehmann in contropiede. La terza rete è arrivata al 63’ grazie a un destro in seguito a un contropiede di Höger. Con l’exploit contro i berlinesi, Modeste – alla quinta marcatura nelle ultime due giornate, per una media-gol di 2,5 - si è portato a un solo gol da Pierre-Emerick Aubameyang che conduce la classifica dei marcatori della Bundesliga a quota 23.

Modeste festeggiato dopo la tripletta

La classifica dei marcatori

La rinascita di Mario Gomez

Continua, intanto la rinascita di Mario Gomez, ancora autore di un gol decisivo per il Wolfsburg. Il tedesco sale in nona posizione nella classifica dei bomber di Bundesliga a quota 9.