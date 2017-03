L'olandese è stato sostituito all'85' della sfida col Borussia M'Gladbach e ha evitato la mano di Ancelotti. Ribery e Boateng non hanno trattenuto le risate.

27 minuti fa

Verrà ricordato come il weekend dei cambi indigesti. Non solo Cristiano Ronaldo durante Athletic Bilbao-Real Madrid, anche Arjen Robben se l'è presa per esser stato richiamato in panchina da Ancelotti all'85' di Borussia Monchengladbach v Bayern Monaco.

L'olandese ha primo dato il cinque con rabbia a Renato Sanches, poi ha evitato la mano di Ancelotti prima di accomodarsi in panchina. E qui viene il bello. Mentre Robben guardava nel vuoto ancora visibilmente arrabbiato, alle sue spalle i compagni se la ridevano beatamente per la reazione del numero 10. Tra tutti Boateng e Ribery proprio non riuscivano a trattenere le risate

Nessun caso al Bayern Monaco

Dopo il triplice fischio che ha sancito la vittoria del Bayern Monaco, Ancelotti ha commentato così l'episodio: