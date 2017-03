Nel giro di pochi minuti due aerei hanno sorvolato lo stadio del WBA durante la partita contro l'Arsenal. Messaggi opposti: uno contro Wenger, l'altro a favore.

di Paolo Gaetano Franzino

La battaglia interna alla tifoseria dell'Arsenal, spaccata tra sostenitori e detrattori del tecnico Arsène Wenger, continua implacabile arricchendosi di nuovi scenari. Stavolta lo scontro ha superato i confini rappresentati dagli spalti e il botta e risposta è arrivato addirittura tra le nuvole.

Durante West Bromwich v Arsenal, gara della 29° giornata di Premier League, sopra lo stadio del WBA sono comparsi due aerei seguiti da altrettanti striscioni con pensieri differenti: sul primo c'era scritto “No al contratto, via Wenger”; l'altro, invece, recitava “In Arsene abbiamo fiducia. Rispetto”.

Al termine del match, per la cronaca terminato con la sconfitta dei 'Gunners' (3-1), l'allenatore dell'Arsenal non ha voluto commentare l'episodio:

Non ho niente da dire, ho già parlato in precedenza della mia situazione. Nonostante il risultato, questa è stata una settimana positiva per noi. Dobbiamo riuscire a dare il massimo nelle prossime giornate.

Incalzato sul suo futuro, ha risposto:

Io conosco già il mio futuro e potrei farvelo sapere presto. Ciò che mi importa ora è risollevarci, più di ogni altra cosa.

Wenger e l'Arsenal: favorevoli o contrari?

Copyright GettyImages Arsène Wenger, allenatore dell'Arsenal.

#RespectAW, #WengerOut: gli hashtag presenti sugli striscioni rappresentano perfettamente la divisione dei tifosi sulla questione Wenger. La maggioranza considera ormai chiuso il ciclo del tecnico all'Emirates, dopo un'esperienza iniziata nel 1996 e proseguita fino ad oggi tra alti e bassi. Tuttavia, i fedeli all'allenatore spingono per una sua riconferma, ricordando con orgoglio le tre Premier League, le sei coppe d'Inghilterra e le altrettante supercoppe nazionali vinte sotto la gestione del francese, al quale si attribuisce anche la crescita delle giovani stelle che recentemente hanno vestito la maglia dell'Arsenal: parliamo dei vari Vieira, Fabregas e van Persie, senza dimenticare gli attuali Bellerin, Coquelin e Iwobi, tutti e tre vicinissimi al definitivo salto di qualità. A prescindere dall'opinione dei tifosi, però, il futuro di Wenger verrà deciso solo al termine della stagione: un esonero prima della fine del campionato sembra ora impossibile.

Il precedente

Gli striscioni arerei non sono una novità in Premier League. Nel 2015, durante Liverpool-QPR, un aereo sorvolò Anfield portando con sé lo striscione “Rodgers out, Rafa in”: i tifosi Reds, infatti, speravano nel ritorno di Benitez, all'epoca allenatore del Napoli, al posto di Brendan Rodgers. Il desiderio della tifoseria, in quel caso, non divenne realtà: il nordirlandese venne effettivamente esonerato qualche mese dopo, ma invece di Benitez arrivò Jurgen Klopp.