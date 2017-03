La partita di oggi alle 18 è anche la sfida nella sfida tra i due calciatori più prolifici del campionato: più forte di testa il Gallo, più assistman Maurito.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Marco Ercole

Quando un difensore si trova di fronte due attaccanti così, non può far altro che sperare che siano in una giornata no. Da una parte Andrea Belotti, dall'altra Mauro Icardi. Due modi diversi di vivere e di interpretare il calcio, ma il medesimo feeling con il gol, quello che solo i grandi centravanti possono vantare. La sfida tra Torino e Inter di stasera alle 18 è anche quella tra loro due, entrambi in piena corsa per la classifica cannonieri.

L'argentino dell'Inter al momento insegue il collega del Torino a due reti di distanza: sono 20 i gol realizzati finora da Mauro Icardi, 22 invece quelli di Andrea Belotti. I due occupano la prima e la seconda posizione (quest'ultima in coabitazione con Dzeko della Roma) dei marcatori della Serie A.

Si giocheranno la vetta fino all'ultima giornata, c'è da starne certi. Anche perché entrambi hanno avuto una continuità di rendimento impressionante fino a questo momento della stagione, impreziosita ulteriormente da altri due gol in più a testa, quelli segnati da Icardi in Europa League e da Belotti in Coppa Italia.

Icardi e Belotti in uno scontro di gioco durante Inter-Torino

Sfida tra Belotti e Icardi

Il bottino di Belotti e Icardi sarebbe potuto essere anche più largo, senza quei calci di rigore sbagliati che (soprattutto per il Gallo) hanno condizionato pesantemente la loro stagione. Ne ha falliti addirittura tre l'attaccante del Torino a fronte dei 7 calciati in stagione. Un errore dagli undici metri invece per Maurito, nei 5 tentativi complessivi.

Tra i due, l'attaccante azzurro è quello che "usa più la testa" con le sue 8 incornate, a differenza delle 6 dell'argentino dell'Inter. Quest'ultimo però partecipa di più al gioco di squadra, come confermano gli 8 assist serviti a compagni, contro gli appena 3 di Belotti.

Le media gol è molto simile, ma vede in leggero vantaggio la punta del Torino con una rete ogni 98 minuti (praticamente una a partita), contro quella ogni 116 di Icardi. La distanza anche in questo caso è minima, già nella gara di stasera le gerarchie potrebbero essere modificate. Sia il Gallo che Maurito ci proveranno, come sempre. E i rispettivi difensori avversari possono solo sperare di trovarli in giornata no.