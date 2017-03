Doppietta speciale e ringraziamento a squadra, tifosi, moglie e ... fidanzata. Che gaffe per Mohammed Anas, attaccante ghanese dei Free State Stars in Sud Africa.

3 ore fa

Mille modi per dire ‘ti amo’. Anzi, due. E ce li insegna lui, Mohammed Anas: attaccante ghanese dei Free State Stars, squadra della massima divisione sudafricana. Qualche numero? Una doppietta, ieri contro l’Ajax Cape Town. Due gol decisivi per un fondamentale pareggio in chiave classifica. Dal campo ai microfoni, telecamere e intervista. Fin qui giornata positiva per Mohammed. E via con le risposte alle domande del giornalista inviato allo stadio:

Il gruppo ha fatto un grande sforzo, è un punto prezioso.

E fin qui tutto ok. Dichiarazioni normali post partita, da vero calciatore diplomatico. Attenzione, però, mica è finita:

Un ringraziamento ai tifosi. Questa doppietta la dedico a mia moglie e alla mia fidanzata.

L'esultanza di Mohammed Anas

Scuse e rettifica

Poligamia? Chissà, intanto è bene fare ‘cronaca’. Per quella che, probabilmente, è la dichiarazione più curiosa della storia del calcio. Sì, moglie e… fidanzata. Doppietta in campo e in amore, soprattutto. Poi la rettifica, le scuse:

Ma no, volevo dire solo mia moglie: mi dispiace. Ti amo tanto, con tutto il mio cuore.

Dalla gaffe alle scuse. Faccia imbarazzata, linguaggio del corpo impacciato e il danno è fatto. Ma per i tifosi dei Free State Stars non c’è alcun problema. "Ha fatto doppietta? Va bene così". Già, tanto con la moglie se la vedrà Mohammed. Ops, con la fidanzata.