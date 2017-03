Il club ha presentato il suo nuovo aereo: un A380 Emirates che verrà utilizzato per le lunghe trasferte. Tra i comfort bar di bordo, la shower spa e suite private.

1 ore fa di Daniele Rocca

La comodità prima di tutto. Giovedì il Real Madrid ha presentato il suo nuovo aereo: un gioiello di tecnologia e lusso, davvero galactico. Il club spagnolo lo utilizzerà per le lunghe trasferte e per le tournée in giro per il mondo durante l'estate.

Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema e Marcelo. Di solito vengono utilizzati per vincere le partite di Liga o Champions League, stavolta invece hanno vestito i panni dei testimonial.

Visto che sui lati dell'aereo ci sono le loro foto. Il nuovo aereo del Real Madrid è stato inaugurato all'aeroporto Adolfo Suarez, a nord-est della capitale spagnola.

Si tratta di un A380 dell'Emirates, il modello più all'avanguardia nel settore. L'utilizzo della decalcomania servirà a esportare il marchio Real Madrid al di fuori della Spagna - come se ce ne fosse bisogno - e aumentare la visibilità dei propri campioni. Il rapporto tra la società spagnola e la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai dura ormai da quattro anni ( iniziato nel 2013, ndr.), portando nelle casse del club ingenti introiti.

L'aereo è dotato di tutti i comfort: dal bar di bordo alla la shower spa, senza dimenticare le suite private dotate di tv ultraHD da 55 pollici. Un ambiente curato nei minimi dettagli per rendere più piacevole il volo dei campioni d'Europa in carica, che dovranno difendere il trofeo dalle ambizioni del Bayern Monaco, prossimo avversario ai quarti di finale di Champions League.