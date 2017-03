Da Mbappé e Bernardo Silva a Fabinho e Lemar: le star del futuro passano dal Principato. E con il Borussia saranno i quarti più giovani di Champions League.

1 ore fa di Stefano Fiori

Quant'è bella giovinezza che s'affronta in Champions League. L’11 aprile, al Signal Iduna Park, soffierà la brezza del futuro: quello tra Borussia Dortmund e Monaco è il quarto di finale più “fresco” estratto dall’urna di Nyon. Una sfida letteralmente allo specchio (ritorno il 18 aprile al Louise II): 25,2 è l’età media della rosa di Thomas Tuchel, 25,2 quella della formazione di Leonardo Jardim.

Ma se i baby fenomeni Dembelé, Pulisic, Weigl, Mor o Passlack proseguono una tradizione giallonera tutta votata al talento, è la nuova ondata dei Rouge et Blanc a investire l’Europa di classe e belle speranze. È il Monaco di Falcao, Subasic e del nostro Raggi, ma soprattutto dei ragazzi terribili di una squadra capolista in Ligue 1 e tra le otto regine del Vecchio Continente.

Prendete l’ultima, entusiasmante esibizione del Monaco. Il 3-1, che ha eliminato a sorpresa il Manchester City di Guardiola, porta per intero le loro firme: gara sbloccata dal 18enne Mbappé, raddoppio del 23enne Fabinho e gol qualificazione realizzato dal 22enne Bakayoko. Tre alfieri della squadra rivelazione che detta legge in patria e spaventa le big in Europa. Ma scopriamo nel dettaglio chi sono i gioielli del Principato.

Monaco e i suoi talenti: Kylian Mbappé

È più una punta? O più un’ala? Di sicuro, l’enfant prodige che sta facendo innamorare tutti gli appassionati di calcio è un diamante allo stato puro. Il paragone che va per la maggiore ormai è arcinoto: per tutti, Mbappé è il nuovo Henry. Come il celebre Thierry, che proprio a Monaco è emerso al grande pubblico, l’attaccante classe 1998 sta esplodendo da giovanissimo: compirà 19 anni solamente il prossimo 20 dicembre. Destro naturale, Kylian si muove come punta sinistra nel 4-4-2 di Jardim. Rapido nello stretto, veloce in campo aperto, non rinuncia mai a mettere in mostra i suoi colpi sopraffini. E di segnare, soprattutto: nelle 31 partite disputate finora tra campionato e coppe, ha già siglato 17 reti. Due di queste le ha distribuite nei due match contro il City: alla stellina di origini camerunesi piacciono i gol belli, ma anche quelli pesanti.

Il suo stile di gioco è tutto sommato semplice: se parte da sinistra, si accentra per cercare la conclusione; quando si allunga sulla destra, ama sfornare assist per i propri compagni (già 10 in stagione). Il problema per gli avversari è neutralizzarle, le sue giocate. Il ct francese Deschamps non poteva che premiare il suo exploit con il triplo salto dall’Under 19 alla Nazionale maggiore. Delle sue prestazioni non si è accorto solamente l’ex tecnico della Juventus: gli stessi bianconeri, l’Inter e le big europee quali Barcellona, PSG, Liverpool hanno messo gli occhi su di lui. Il Real Madrid, per stessa ammissione di Zidane, è stato vicino a portarlo in Spagna prima che approdasse a Montecarlo: in estate i blancos potrebbero riprovarci. Del resto, avevano già intuito quanto Mbappé fosse un predestinato.

Bernardo Silva

Dribbling nello stretto e tocco felpato. Ogni descrizione del classe ’94 portoghese non può che prendere piede da queste due doti innate. Per certi versi, è l’esatto opporto di Mbappé: mancino naturale, il suo habitat prediletto è la fascia destra. Ma le caratteristiche tecniche sono quelle del trequartista vecchio stampo. Per intenderci, non siamo di fronte alla classica ala lusitana, né all’erede di Rui Costa o Deco. In patria l’hanno ribattezzato Messizinho: e ti pareva che doveva esserci il paragone scomodo per eccellenza?

Della Pulce, oltre alla confidenza estrema con il pallone, Bernardo Silva condivide soprattutto due qualità: l’attitudine ad arretrare il baricentro, per ricevere lo scarico dai compagni, e quel movimento repentino di gambe che fa impazzire i marcatori. Il Benfica, sua casa madre, non ci ha creduto abbastanza. O meglio, si è fatta ingolosire dai 16 milioni offerti da patron Rybolovlev nel gennaio 2015. Due anni dopo, il numero 10 biancorosso vale almeno il doppio. Il suo sogno? Giocare in Liga o in Premier League. Si scateni l’asta.

Fabinho

Ci ha provato il Napoli, magari a breve farà un tentativo la Juventus. E chissà quante altre. Perché Fabio Henrique Tavares, jolly classe 1993, ha tutto per giocarsi le proprie carte in un top club europeo. Il ruolo di terzino destro gli è presto andato stretto, al Monaco uno con la sua capacità sia d’impostare che d’interdire serviva in mezzo al campo. E poi ha quel destro preciso e potente che gli ha permesso di siglare già 8 gol in stagione. Se ci mettiamo anche una statura da corazziere (188 cm), abbiamo di fronte il centrocampista completo.

Nelle movenze ricorda N’Zonzi, colonna del Siviglia. Guarda caso, anche lui nel mirino dei bianconeri. Fa parte della scuderia di Jorge Mendes e anche questa è una garanzia del suo elevato pregio. Il Real Madrid l’ha testato quattro anni fa nel suo Castilla, ma è in Ligue 1 che è diventato insostituibile. Un po’ Fernandinho, un po’ Yaya Touré, sarebbe ideale per un allenatore come Guardiola. Esatto, quello a cui ha fatto andare storto il ritorno degli ottavi di Champions.

Thomas Lemar

Aaaaaaah, come calcia Lemar! Un sinistro come il suo fa girare la testa agli avversari e sgranare gli occhi agli spettatori. Nato in Guadalupa, il classe 1995 è un’ala mancina con vocazione da tuttocampista. Da uno come il numero 27 monegasco, non ti aspetti che abbia le qualità e soprattutto la voglia per dare una mano in fase di copertura: invece ci riesce egregiamente e Jardim non può che ringraziarlo.

È chiaro comunque che il meglio lo regali quando parte in progressione palla al piede: dribblare l’avversario, calciare in porta o servire un filtrante illuminante per un compagno sono tutte opzioni valide per il nazionale francese. L’Atletico Madrid ha provato a strapparlo al Monaco la scorsa estate, ma ora il suo prezzo è lievitato. Insieme al numero delle pretendenti.

Timoué Bakayoko

È il partner di Fabinho lì in mediana. Rispetto al brasiliano, dà la sensazione di badare meno all’estetica e più alla sostanza. Ma non lasciatevi ingannare: anche il classe 1994, nato a Parigi da famiglia ivoriana, sa cosa sussurrare nelle orecchie del pallone. Sui colpi di testa (vedi i lanci lunghi del portiere) è difficilmente superabile.

Per lui tre anni fa il Monaco ha versato 8 milioni nelle casse del Rennes: il costo attuale è però ancora largamente abbordabile dai principali club come il Manchester United, da tempo affascinato da un centrocampista perfetto per la Premier.

Benjamin Mendy

È inutile girare intorno all’identikit di Mendy: è un terzino sinistro che ama da morire spingere sulla fascia, servire cross per gli attaccanti e che supplisce con le doti atletiche a qualche carenza tattica difensiva. Nato nel 1994, ha già tagliato il traguardo delle 100 presenze in Ligue 1. La maggior parte le ha collezionate con la maglia dell’Olympique Marsiglia. Poi è arrivato il Monaco con 13 milioni e Benjamin si è spostato qualche chilometro più in là sulla costa meridionale della Francia.

Così come nel caso di Mbappé, la vittoria contro il Manchester City è stata suggellata dalla prima convocazione nella Nazionale maggiore. Da appena una stagione nel Principato, strapparlo alla società di Rybolovlev non sarà affatto semplice.

Sidibé e gli altri

I sei nomi più in vista non bastano però a completare il quadro delle stelle rampanti dei Rouge et Blanc. Basti pensare a Djibril Sidibé: il padrone della fascia destra della retroguardia monegasca è più “anzianotto” rispetto ai compagni già citati (compirà 25 anni il prossimo luglio), ma i suoi margini di crescita rimangono notevoli. Non è un caso che in estate il Monaco abbia fatto ridere di gioia il Lille con un assegno da 15 milioni.

Seguono il coetaneo Jemerson, titolarissimo al centro della difesa di Jardim, o il vice dello stesso Sidibé: si chiama Almamy Touré, è un terzino destro classe 1996 nato in Mali ma svezzato, cresciuto, coccolato e proposto al grande calcio proprio dal Monaco. Un altro 21enne di belle speranze è Gabriel Boschilia, trequartista brasiliano di chiare origini italiane: la sua stagione si è conclusa a febbraio, per colpa di un brutto infortunio al ginocchio. Se i biancorossi dovessero cedere davanti alle offerte per i suoi colleghi più affermati, il prossimo anno potrebbe essere quello della rinascita e, perché no, dell’esplosione.

E poi ci sono i vari Abdou Diallo e Kevin N’Doram (rispettivamente difensore e mediano, entrambi classe ’96), Irvin Cardona (punta classe 1997) e il baby portiere Loïc Badiashile del 1998. Una nidiata infinita di promesse su cui lavorare con fiducia. Il futuro abita a Monaco, ma anche il presente non scherza: tutta Europa parla di Mbappé e compagni, a Dortmund già studiano le contromosse per fermarli.