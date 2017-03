Per strapparlo al Lipsia il Liverpool dovrà sborsare non meno di 40 milioni. Klopp però se ne è innamorato ed è convinto che con Werner possa sognare il titolo...

1 ore fa di Elmar Bergonzini

I rapporti a distanza non sono mai semplici. Se funzionano, e c’è poi la possibilità di stare finalmente insieme, il sentimento è subito molto intenso. Passione vera. Passione pura. Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è incantato da Timo Werner. Lo desidera, lo vuole. E il Lipsia potrebbe seriamente ragionarci su.

Werner, con 14 gol realizzati in Bundesliga, non è solo il miglior marcatore della sua squadra, ma anche il miglior cannoniere tedesco del campionato. Dietro a lui ci sono Serge Gnabry del Werder Brema e Sandro Wagner dell’Hoffenheim con 10 centri. Lui è il più decisivo. Al punto che il ct della nazionale tedesca, Joachim Low, lo porterà con sé nella Confederations Cup della prossima estate.

Ora però su di lui c’è anche il Livepool. Klopp, che per anni ha allenato in Germania, Werner lo conosce bene. Entrambi sono cresciuti (calcisticamente e non) a Stoccarda, per questo fra i due si è subito creata un’intesa. Già, perché sono in contatto…

Werner piace al Liverpool di Klopp

L’attaccante del Lipsia si sente con l’allenatore del Livepool da oltre un anno, da prima che lasciasse lo Stoccarda per il club controllato dalla Red Bull. La stagione strepitosa vissuta in Bundesliga ha convinto Klopp a puntare su di lui. Werner può essere il rinforzo giusto per il Liverpool affinché la squadra torni a lottare per il titolo di campione d’Inghilterra. Förster, procuratore del ragazzo, ha confermato l’interessamento:

Timo piace ad alcune squadre inglesi. I club della Premier sono molto attenti alla Bundesliga, lo dimostrano le ultime finestre di mercato. E Werner con le sue prestazioni si è fatto notare…

Timo Werner esulta

Cifre

Il Lipsia però ha intenzione di crescere. Se quest’anno il secondo posto è più che sufficiente, l’obiettivo a lungo termine è quello di vincere il campionato. Per questo il ds tedesco Ralf Rangnick assicura che il Lipsia in estate si rinforzerà. Werner però è stato pagato appena 10 milioni, e per un’offerta di 40 il Lipsia potrebbe cominciare a vacillare. Con quei soldi la squadra si potrebbe rinforzare, indipendentemente dalla cessione di Werner. Anche perché Timo è stufo di vivere con Klopp solo una relazione a distanza.