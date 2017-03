I biancoverdi ipotecano il match nel primo tempo con i gol di Rafa Navarro e Rubén Castro. Tre punti fondamentali per la salvezza della squadra di Víctor Sánchez.

un'ora fa di Domenico Occhipinti

Il Betis vince 2-0, con apparente facilità, sul fanalino di coda Osasuna e si allontana definitivamente dalla zona calda della classifica. Caliente invece quella della squadra di Vasiljević, ultima nella Liga con 11 punti dopo 28 giornate. Il 2-0 del Benito Villamarín è stato costruito nel primo tempo e grazie alle incursioni da destra di Rafa Navarro prima e Rubén Castro che torna al gol dopo 8 partite.

Subito avanti il Betis

Subito un brivido per l'Osasuna che rischia di mettersi nei guai da solo. Un retropassaggio ardito chiama Sirigu all'intervento per deviare in angolo. Il gol arriva comunque poco dopo, al 4' con Navarro che sfrutta l'assist di Mandi, il velo di Sanabria e col destro segna l'1-0 per il Betis. La risposta dell'Osasuna arriva al 15' ed è vibrante, come la traversa colpita da Kodro servito sul limite dell'area da un ottimo Clerc. Al 17' Jaime Romero col sinistro da fuori area costringe Adán al tuffo. Sul capovolgimento di fronte Sanabria con un destro violento non trova la porta. Ancora un varco sulla fascia destra e arriva il raddoppio del Betis: al 28' Navarro lancia Rubén Castro che punta dritto l'area, dribbla Sirigu e deposita in rete il 2-0. Vicinissimo al terzo gol il Betis al 41' con Rafa Navarro che calcia a colpo sicuro davanti alla porta ma Clerc in scivolata salva i suoi e mette in angolo. Dopo un minuto di recupero le due squadre vanno al riposo con il Betis avanti per 2-0 sull'Osasuna.

Secondo tempo

Agli ordini dell'arbitro Álvarez Izquierdo le due squadre rientrano sul campo del Benito Villamarín con gli stessi uomini che hanno chiuso il primo tempo e inizia la ripresa. Al 56' l'Osasuna spreca l'occasione per riaprire il match: Fran Mérida lancia Roberto Torres che al limite dell'area non è freddo nel calciare e viene stoppato da Adán che era uscito fino al limite dei sedici metri. Al 61' Rubén Pardo col destro a rientrare su punizione mette in difficoltà Sirigu che respinge coi pugni. Al 67' pericolo in area Betis ma Adán è bravo a interrompere l'azione dell'Osasuna evitando guai. All'83' un siluro da lontano di Donk, appena entrato, raccoglie gli applausi del pubblico del Betis. Anche Petros va al tiro subito dopo il suo ingresso in campo ma anche il suo destro termina alto. Tre minuti di recupero e fischio finale che chiude il match del Villamarín sul punteggio di 2-0 per il Betis che esulta.