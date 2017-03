I padroni di casa conquistano la seconda vittoria consecutiva e raggiungono quota 40 punti in Liga, occasione persa in zona Europa per i ragazzi di Sacristan.

Pomeriggio con il sorriso per i tifosi dell'Alaves. Al Mendizorrotza la squadra di Pellegrino ha la meglio della Real Sociedad: decisivo il gol di Deyverson a fine primo tempo. Gli ospiti, nonostante il forcing finale, sono riusciti a limitare i danni grazie alle parate di Rulli.

Tre punti che consentono al Glorioso di consolidare il decimo posto nella Liga. Mentre per i baschi si tratta della seconda sconfitta consecutiva: i ragazzi di Sacristan non riescono a sfruttare il passo falso del Villarreal, sconfitto dal Las Palmas, per mettere per provare lo strappo decisivo in zona europea.

Solo Alaves, sonno Real Sociedad

Intensità e possesso palla. Al Mendizorrotza i ritmi sono alti sin dai primi minuti di gioco. La squadra di Pellegrino è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, mentre la Real Sociedad è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta di una settimana fa contro l'Athletic Bilbao. Prima occasione da gol per i padroni di casa: lancio inaspettato di Garcia per l'accorrente Deyverson che in area di rigore prova la girata al volo, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

In campo c'è solo Alaves, che si rende ancora pericoloso alla mezz'ora grazie all'iniziativa di Romero. Il numero 10 prova l'iniziativa personale, la sua conclusione viene respinta da Rulli. Poi è l'ex Milan, Rodrigo Ely, a sfiorare il gol del vantaggio. Che arriva a un minuto dalla fine del primo tempo e porta la firma di Deyverson: accelerazione di Theo Hernandez che lascia sul posto due avversari entrando in area di rigore e servendo il pallone all'indietro, per il brasiliano in prestito dal Levante è fin troppo facile metterla dentro.

Secondo tempo

La ripresa inizia con un'altra gigantesca occasione da gol. Il protagonista è sempre lo stesso: perfetta la scelta di tempo di Deyverson sul cross di Manu Garcia, parata straordinaria di Rulli. I ragazzi di Sacristan non reagiscono, continua l'assedio dei padroni di casa. Altra grandissima azione di Camarasa che si gira su stesso e crossa per il numero 20, che stacca di testa e trova l'ennesimo miracolo del portiere avversario, con il pallone che si stampa sul palo.

Piove sul bagnato per la Real Sociedad. Colpa dell'ingenuità di Granero: l'ex Real Madrid compie due interventi da ammonizione in poco più di 5 minuti, lasciando in 10 uomini i compagni. L'Alaves si limita ad amministrare il gol di vantaggio negli ultimi 20 minuti di gioco. Tre punti molto importanti per la banda Pellegrino, al terzo risultato utile consecutivo.