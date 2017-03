Alan Jouban, modello e fighter UFC, parla della necessità da parte della promotion di sfornare nuove star, che seguano l'onda dei vari McGregor e Rousey.

0 condivisioni 0 stelle

10 minuti fa di Massimiliano Rincione

Conor McGregor e Ronda Rousey non bastano. Lo star power scatenato dalle due punte di diamante del marketing UFC è riuscito a raggiungere un eco davvero immenso nell'arco di pochi anni. Tuttavia, i loro nomi - assieme a quelli di pochi altri eletti - rischiano di non essere sufficienti. La promotion potrebbe infatti puntare all'espansione del proprio pacchetto di "personalità", abili nel coniugare perfettamente le prestazioni all'interno dell'ottagono con una capacità di promuoversi e vendersi fuori dall'ordinario.

Secondo Alan Jouban, peso welter UFC e tra i protagonisti dell'evento di Londra, la necessità di trovare nuove star sta pian piano diventando fisiologica, specie visti i programmi dei vari Ronda Rousey e Conor McGregor, alle prese con impegni extra-MMA. Indicativi sotto questo punto di vista sono stati i casi Garbrandt e Bisping, campioni rispettivamente dei pesi gallo e medi capaci di portare sempre al top l'attenzione sulle dinamiche delle rispettive divisioni, con uscite ed interviste volte al promuovere al meglio se stessi.

Discorso inverso invece lo si potrebbe fare per campioni quali Miocic e Woodley. Le loro vicende spesso non riescono per un motivo o per un altro ad appassionare i fans casuali, forse a causa di una personalità in contrasto con quelle che sono le attuali logiche di mercato delle mixed martial arts. Sul caso del detentore della corona pesi welter poi ci sarebbe da aprire un capitolo a parte, vista la sua totale inadeguatezza nel sapersi rapportare col pubblico, accusato più volte di razzismo.

UFC e i personaggi

Proprio Jouban, dal canto proprio, si è indirettamente candidato al ruolo di nuovo outsider: d'altronde, il trentaquattrenne può vantare ampi trascorsi da modello - professione questa che svolge al di fuori degli impegni sportivi -, assieme a diverse apparizioni televisive di vario genere. Come chiarito dallo stesso a Rapid Fire infatti, l'intenzione sarebbe quella di ritagliarsi una posizione di rilievo entro la fine dell'anno, creandosi un nome che i fans siano in grado di riconoscere al pari delle già citate superstar UFC.

Credo che ad oggi sia fondamentale farsi un nome in qualsiasi campo sportivo, fighting incluso. C'è da dire una cosa però: UFC al momento sta patendo un po' il periodo vissuto dalle sue quattro star principali: Northcutt, VanZant, Rousey e McGregor sono attualmente fuori dai giochi, alcuni a causa dei risultati altri per questioni personali. In virtù di ciò, credo che la promotion dovrebbe un po' forzare la mano sulla creazione di nuove star: nomi freschi, che andrebbero spinti.

Pensate al caso GSP: lui è stato ricoperto d'oro a causa della forte necessità di reperire un fighter dal grosso star power. Per quel che mi riguarda, conto di cogliere quante più opportunità possibili, tentando di farmi un nome. Verosimilmente, credo e spero che UFC mi aiuti a costruire il mio personaggio.

Jouban vs Nelson

Tanta la fiducia nei propri mezzi da parte di Alan Jouban, che vorrebbe riuscire a ritagliarsi uno spazio ben più importante di quello ricoperto attualmente. Una possibilità per riuscire a scalare le gerarchie potrebbe però arrivare già in caso di vittoria su Gunnar Nelson, compagno di allenamento di Conor McGregor e protagonista del co-main event di UFC Fight Night Londra.

Un trionfo sull'attuale numero 9 dei ranking pesi welter proietterebbe quasi sicuramente Brahma in top 15, aprendogli così le porte di una possibile scalata sportiva - oltre che mediatica - che gli consentirebbe di raggiungere gli obiettivi prefissatisi.