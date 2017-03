Il capitano della Nazionale si scatena nel secondo tempo mettendo a referto 16 punti. Il Bamberg di Melli è matematicamente fuori dalla corsa ai playoff Eurolega.

0 condivisioni 0 stelle

43 minuti fa di Alessandro Assad

Con Andrea Bargnani ancora fermo per guai fisici, per la seconda settimana consecutiva l'Eurolega ha visto in campo solo due giocatori italiani: Nicolò Melli e Luigi Datome. I due si sono sono affrontati in Bamberg v Fenerbahce, dando vita ad un derby tutto italiano. Alla fine a vincere è stato il capitano della nostra Nazionale. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio le prestazioni dei due giocatori azzurri in Eurolega.

Melli, addio playoff di Eurolega

Melli e il Bamberg eliminati dall'Eurolega

Il Bamberg allenato da Andrea Trinchieri si deve arrendere 83-78 in casa contro il Fenerbahce, venendo matematicamente eliminato dalla corsa ai playoff di Eurolega. Al coach italiano manca l'apporto di uno dei suoi totem, Nicolò Melli, che per la prima volta in questa stagione chiude la partita senza segnare nemmeno un punto. Il giocatore di Reggio Emilia non trova mai la via del canestro, finendo con un 0/6 al tiro. Non fa però mancare il suo apporto sotto canestro, catturando 8 rimbalzi (miglior rimbalzista del match), e in difesa.

Nicolò termina la partita con 0 punti (0/4 da 2 e 0/2 da 3 punti), 8 rimbalzi e un assist in 27 minuti di gioco.

VOTO: 5

Datome da 16 punti

Datome vince il derby azzurro d'Eurolega

Guidato da un Dixon superlativo, il Fenerbahce espugna il campo del Bamberg e avvicina la qualificazione matematica ai playoff di Eurolega. La spallata decisiva alla partita arriva nel terzo periodo, quando si scatena anche Gigi Datome. Il capitano della Nazionale azzurra, dopo un primo tempo spento e senza punti, mette a referto 12 punti nel solo terzo quarto, guidando i suoi in quello che sarà l'allungo decisivo. Anche a rimbalzo non fa mancare il suo apporto. Ma la vera notizia è che è umano anche lui: per la seconda volta in stagione sbaglia un tiro libero, scivolando al terzo posto nella classifica per precisione dalla lunetta. Gigi vince comunque il derby azzurro contro Melli, sia sul campo che ai numeri.

Datome chiude la partita con 16 punti (1/1 da 2 e 2/4 da 3 punti e 8/9 al tiro libero), 5 rimbalzi e un assist in 23 minuti in campo.

VOTO: 7