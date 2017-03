Il capitano del Barcellona è andato controcorrente: nonostante l'offerta di 35 milioni di euro arrivata dalla Cina, lui è rimasto in Catalogna.

31 minuti fa di Elmar Bergonzini

C’è chi dice no. Negli ultimi mesi sono molti i calciatori che se ne sono andati in Cina, facendosi travolgere dal denaro. Tevez, Oscar, Pellé, Witsel: ogni singolo trasferimento ha fatto scalpore, ha fatto discutere. Poi però ci sono anche quelli che la Cina l’hanno rifiutata. Nikola Kalinic della Fiorentina è solo un esempio. Il “no” più clamoroso però è arrivato da Andres Iniesta. La stella del Barcellona non ha voluto tradire i catalani.

La leggenda del Barcellona ha resistito. Iniesta non ha ceduto. I suoi rifiuti sono stati ben due. Una delle due offerte che ha ricevuto era davvero stratosferica: 35 milioni netti all’anno, con la possibilità di disertare le partite in trasferta. Una specie di contratto part time.

La situazione però andava chiarita. Era Iniesta che aveva rifiutato, o il Barcellona che lo aveva trattenuto? Andres infatti ha il contratto in scadenza nel 2018, quando avrà 34 anni, e per ora ha rifiutato le offerte di rinnovo.

In questa stagione Iniesta ha giocato meno del 40% dei minuti possibili. Per questo c’è chi ha ipotizzato potesse partire. Per spiegare bene le cose il capitano catalano ha parlato di quanto successo in una conferenza stampa.

Colgo l’occasione per dire che io e il Barça non avremo mai un problema.

Una frase semplice, ma che riassume un concetto importante. Anche di fronte ad un’offerta di 35 milioni di euro, c’è chi, come Iniesta, dice no.