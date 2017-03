Il pilota tedesco risponde alle critiche dello spagnolo: "Eravamo meglio noi nel 2016". Poi punta al titolo: "Ci credo, lavoriamo solo per questo".

37 minuti fa di Francesco Bizzarri

Una settimana o poco più, poi si farà sul serio. La Formula 1 sta per iniziare, Sebastian Vettel con la Ferrari è pronto a stupire. In Australia vanno confermate le buone cose fatte vedere nei test di Barcellona. Perché i record invernali, ai fini della classifica, contano poco. Per il Cavallino dovrà essere per forza la stagione del riscatto e gli uomini in rosso lo sanno. Ma chi cerca gloria, è soprattutto il pilota tedesco. In questa stagione o, forse, mai più: convincere e vincere.

La SF70H è volata già verso Melbourne, il 26 marzo è sempre più vicino. Il cargo, pieno di materiale che servirà per affrontare la prima gara e non solo: dentro ci sono anche tutte quelle sensazioni e le aspettative raccolte fin qui. Un Mondiale Piloti manca dal 2007, che sia l’anno buono? Certo, la Mercedes fa paura, ma le risposte della monoposto rossa hanno fatto assottigliare quel gap. , il 26 marzo è sempre più vicino. Il cargo, pieno di materiale che servirà per affrontare la prima gara e non solo: dentro ci sono anche tutte quelle sensazioni e le aspettative raccolte fin qui. Un Mondiale Piloti manca dal 2007, che sia l’anno buono? Certo, la Mercedes fa paura, ma le risposte della monoposto rossa hanno fatto assottigliare quel gap.

Ne è convinto anche Vettel, che insieme alla sua Ferrari vuole dimenticare in fretta le brutte delusioni della passata stagione. Ottimismo rosso per antipasto di un'annata che si prevede già entusiasmante.

L’ex pilota Red Bull, ai microfoni della Bild, ha confermato tutta la sua fiducia nella nuova Ferrari:

Credo al titolo, altrimenti non scenderei nemmeno in pista. Non saprei dire come siamo messi, ma l’atmosfera è buona e lo spirito di squadra ottimo. Qui si lavora tutti per il bene del gruppo. La verità si saprà solo tra tre o quattro gare.

Non risparmia nemmeno una frecciatina a Fernando Alonso , che più volte dopo il suo addio alla Rossa ha ammesso il potenziale ridotto di quell’auto. Vettel risponde alle critiche:

In Formula 1 conta vincere, certo. Ma tre anni fa, con Alonso, eravamo più lontani dalla vetta rispetto al 2016.

Una piccola polemica che già sembra esaurita. Non c’è tempo per le distrazioni, tra poco la stagione parte. Chi ne avrà di più, da qui fino a novembre, vincerà.