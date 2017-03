Eurolega - Il miglior quintetto del 26esimo turno

Dixon (Fener) in regia, Granger (Efes) e Micov (Galatasaray) come esterni, mentre vicino a canestro ci sono Singleton (Pana) e Jankunas (Zalgiris). In panchina Alonso.

di Alessandro Assad

Con la qualificazione matematica ai playoff di Eurolega, le prime tre della classifica hanno forse giocato con un po’ troppa leggerezza, venendo sconfitte nel ventiseiesimo turno. Tutte le altre squadre, invece, si sono date battaglia per gli ultimi posti della post-season. Sono quindi saliti in cattedra protagonisti nuovi (e meno nuovi) che hanno cercato di guidare la propria squadra con le proprie giocate. Andiamo quindi a vedere il miglior quintetto di quest’ultima giornata. Eurolega: il miglior quintetto Bobby Dixon ha guidato il Fenerbahce alla vittoria Bobby Dixon (Fenerbahce) – Il giocatore americano gioca una partita fantastica, trovando canestri pensantissimi che spezzano a più riprese le gambe ai tedeschi del Bamberg. Il playmaker di coach Obradovic a fine partita mette a referto ben 26 punti, suo career high in Eurolega, ma già nel primo tempo erano 15. E nonostante le 5 palle perse, la sua valutazione finale è di 26. Super terzo periodo per Jayson Granger Jayson Granger (Efes) – Nel terzo periodo, nel momento più caldo del match con il Maccabi pienamente in partita, il giocatore uruguayano decide di scatenarsi, mettendo a referto 15 dei suoi 22 punti totali e trascinando la sua squadra alla vittoria. L’Efes deve ringraziare la propria guardia per questo successo, che vale tantissimo nella corsa ai playoff. Partita totale per Vladimir Micov contro l'Olympiacos Vladimir Micov (Galatasaray) – Dopo aver battuto a sorpresa il Real Madrid solo 15 giorni fa, la squadra turca sorprende anche l’Olympiacos, battendolo al Pireo per 80-71. Uno dei maggiori artefici di questa favolosa impresa è Micov, che gioca una partita a dir poco totale: 18 punti (con un 4/5 da 3 punti!), 5 rimbalzi, 5 assist e 4 palle recuperate. Nelle ultime 4 partite di Eurolega, il serba sta viaggiando a quasi 15 punti di media. Numeri davvero niente male. Peccato che arrivino solo ora. Partita di grande solidità per Paulius Jankunas Paulius Jankunas (Zalgiris Kaunas) – Ancora una solida prestazione per il 33enne lituano, che trascina il suo Zalgiris alla vittoria sul campo dell’Unics Kazan. Il giocatore di coach Jasikevicius mette a segno 21 punti (6/11 complessivo al tiro), raccoglie 7 rimbalzi, serve 3 assist e subisce ben 8 falli, chiudendo con 30 di valutazione (il migliore di giornata). Le flebili speranze di raggiungere i playoff di Eurolega passano dalle sue mani. Chris Singleton è stato l'uomo in più per il Panathinaikos Chris Singleton (Panathinaikos) – Il lungo americano è un fattore nella vittoria del Panathinaikos contro il Real Madrid. Il numero 0 sfiora la doppia doppia, mettendo a segno 21 punti e catturando 9 rimbalzi. Singleton riesce a ad essere dominante per la sua pericolosità sia vicino a canestro che fuori dai 3 punti e il Real Madrid fa davvero tanta fatica a contenerlo. Sesto uomo James Gist è tornato in campo dopo quasi 4 mesi James Gist (Panathinaikos) – Pur essendo partito in quintetto, il giocatore americano merita comunque una menzione da sesto uomo. Rimasto dai campi per quasi 4 mesi, Gist è il giocatore che tanto mancava nelle rotazioni di Xavi Pascual. In soli 21 minuti mette a referto 11 punti, confermandosi tra i migliori del Panatahinaikos. Davvero l’uomo in più. Coach Coach Sito Alonso sta guidando il Baskonia ai playoff Sito Alonso (Baskonia) – Dopo sei sconfitte in sette partita, il Baskonia ha vinto tre partite consecutive, mettendo al tappeto nell’ordine Milano, Fenerbahce e, ultimo, CSKA Mosca. L’allenatore spagnolo, nonostante le diverse assenze e diversi giocatori non al top della forma è riuscito a costruire questa vittoria che è a dir poco fondamentale nella corsa ai playoff, a solo quattro giornate dalla fase regolare.

