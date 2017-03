Finisce in parità lo scontro diretto di Ipurua: per i baschi sblocca Kike, Jurado salva i catalani. Risultato positivo per l'Athletic nella corsa all'Europa League.

2 ore fa di Stefano Fiori

Tra Eibar ed Espanyol finisce 1-1 e l'Athletic ringrazia. Lo scontro diretto di Ipurua si conclude con un pareggio che lascia insoddisfatti sia i baschi di José Luis Mendilibar che i catalani di Quique Sanchez Flores.

Separate da una sola lunghezza nella classifica di Liga, si accontentano di un punto in ogni caso importante nella caccia alla squadra di Bilbao: il settimo posto - virtualmente utile per l'Europa League se il Barcellona dovesse vincere la Copa del Rey - rimane insomma a portata di mano per entrambe. Qualche rimpianto di più per l'Eibar, in vantaggio nel primo tempo grazie a Kike: a inizio ripresa però Jurado ha permesso all'Espanyol di pareggiare i conti.

L'Eibar gioca, l'Espanyol guarda

Uno scontro diretto, con la squadra di casa che attacca di più rispetto agli ospiti e passa meritatamente in vantaggio. Il primo tempo tra Eibar ed Espanyol è tutto qui: semplice come la meno imprevedibile partita di calcio. I ritmi a Ipurua partono lenti, percussioni impercettibili di due rivali che si studiano. Agli Armeros basta allora velocizzare un pizzico la manovra per trovare il vantaggio.

Pedro Leon riceve sulla destra e crossa in area per Kike: il numero 17, in posizione sospetta, ha vita facile nel battere Diego Lopez di testa. Momento magico per l'attaccante spagnolo, reduce da una frattura al perone: alla prima da titolare dopo quattro mesi e in gol contro l'Osasuna al suo rientro in campo, si concede davanti ai suoi tifosi la seconda rete consecutiva (la quarta in campionato). Concede poco invece l'Eibar agli uomini di Sanchez Flores: Caicedo ha però motivo di auto-rimproverarsi per il modo in cui spreca un'occasione solare al 35'.

Aggiusta Jurado

Quella di Ipurua, evidentemente, è la giornata delle conferme. Perché, dopo Kike, è José Manuel Jurado a siglare il suo secondo centro di fila: dopo il gol vittoria contro il Las Palmas, è ancora il trequartista classe '86 (tre gol in Liga, tutti nelle ultime cinque gare) a togliere le castagne dal fuoco per l'Espanyol. La sua volèe sul cross morbido di Moreno è sporca ma efficace: i catalani centrano già al 50' l'1-1.

Neanche dieci minuti più tardi, l'Eibar avrebbe la ghiottissima occasione per balzare di nuovo in vantaggio: David Lopez anticipa - rischiando moltissimo - Pedro Leon, il pallone finisce tra i piedi di Inui ma il giapponese spedisce fuori con la porta spalancata. Da sottolineare la sportività di Leon, che conferma all'arbitro di non essere stato toccato fallosamente in area dall'ex Napoli. I padroni di casa cercheranno poi la vittoria con maggiore insistenza rispetto ai catalani, ma il match scivola verso un pareggio che accontenta i rivali dell'Athletic.