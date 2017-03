Il tecnico italiano si è soffermato a parlare del francese in prestito dalla Juventus e ha chiarito: "Sta ritrovando la forma, resterà con noi".

30 minuti fa di Alberto Casella

Kingsley Coman va di corsa e vuole tornare a essere importante per il Bayern Monaco. Parola di Carlo Ancelotti. Il francesino, classe 1996, che la Juventus aveva prelevato dal Paris Saint-Germain nel 2013 nonostante avesse in valigia solo 36 minuti giocati in Ligue 1, è reduce da una stagione piuttosto travagliata causa infortuni, ma sta ritrovando la forma e i bavaresi hanno bisogno anche di lui.

Dopo la stagione in bianconero, Coman era passato al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto. L'anno scorso, con Guardiola, aveva disputato una stagione più che buona: 23 i match giocati in Bundesliga, nei quali aveva segnato 4 gol e distribuito 6 assist. Ma ancor meglio aveva fatto in Champions League, dove in 8 partite era riuscito a segnare 2 reti - di cui una proprio alla Juventus - e mandare per 6 volte in gol un compagno. Il tutto in soli 426 minuti giocati.

Quest'anno, però, Coman sembrava colpito da una maledizione: un infortunio alla capsula articolare ne aveva rallentato la preparazione, e quando a settembre ha rimesso piede in campo, stentava a incidere, sembrava frenato. A ottobre il verdetto: il fastidio alla capsula si era trasformato in lacerazione. Nuovo stop e rientro a gennaio, ma la forma, naturalmente, era lontana.

"Coman rimane al Bayern Monaco"

Risultato: una sola partita giocata per intero, in Coppa di Germania, e tanti spezzoni di partita, un calvario. Ma ora il francese sta cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel, tanto che qualche settimana fa ha anche segnato una doppietta partecipando al festival del gol dei suoi contro l'Amburgo, annichilito dall'8-0 finale. La vittoria in Bundesliga si avvicina, ma la campagna di Champions League entra nel vivo con la prossima sfida al Real Madrid e Carlo Ancelotti ha chiarito che conta anche su di lui:

Coman ha faticato più del previsto a causa degli infortuni, ma ora sta bene e sta ritrovando la forma migliore. La nostra idea per il futuro è che lui rimanga ancora con noi anche il prossimo anno.

Intanto Marotta si frega le mani: dopo i 7 milioni per il prestito oneroso di due stagioni, ne sono in arrivo altri 21 per il riscatto di Coman, preso a costo zero nel 2014.