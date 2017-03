Nel 2012, quando era al Benfica, l'esterno portoghese del Real Madrid prese la patente di guida pagando 4mila euro agli esaminatori: ora dovrà rifare l'esame.

0 condivisioni 0 stelle

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Dire che abbia guidato il Real Madrid alla vittoria della Decima probabilmente è esagerato, ma Fabio Coentrao fu comunque molto importante per il successo della squadra che, all’epoca, era allenata da Carlo Ancelotti. Ha giocato tutti i minuti dal ritorno della semifinale degli ottavi fino alle due gare in semifinale, venne schierato titolare anche nella finale con l’Atletico Madrid, ma venne sostituito al 60’. C’è però un motivo se non si è seduto al volante. Non avrebbe potuto farlo. Perché Coentrao ha ammesso che la patente se l’è comprata.

L’episodio risale al 2012, prima che l’esterno portoghese passasse dal Benfica al Real. Coentrao evitò di fare l’esame pagando gli esaminatori che, per questo, lo agevolarono. Ora però l’incredibile ammissione e probabilmente l’obbligo di dover ripetere l’esame. Questa volta senza pagare.

Coentrao, problemi con la patente

L’episodio è stato raccontato da OJogo. Secondo Coentrao l’esame era talmente difficile che nessuno sarebbe stato in grado di superarlo. Per questo pensò ad uno stratagemma.

Fabio Coentrao abbraccia Ronaldo e Benzema

Sborsò 4mila euro per farsi aiutare nell’esame di teoria (un esaminatore gli suggerì tutte le risposte) oltre a ricevere agevolazioni anche in quello pratico. Dopo l’ammissione, per il momento, Coentrao è stato multato di 3.000 euro. Inoltre dovrà ripetere gli esami. Solo dopo potrà guidare il Real Madrid alla vittoria. Per ora in stagione ha giocato appena 150 minuti complessivi. Ma chissà, con la patente la sua situazione potrebbe cambiare…