Non sarà Conte ad allenare l'Inter l'anno prossimo: l'ex tecnico della Juventus ha intenzione di restare ancora al Chelsea. Il rapporto col club d'altronde è ottimo.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Peggio di un tradimento. Una delusione. Forte, cocente, dolorosa. Molti dei tifosi della Juventus ancora oggi non riescono a perdonare ad Antonio Conte l’improvviso addio di ormai quasi tre anni fa. Lui che si è sempre dichiarato juventino, lui che è stato capitano, lui che ha chiuso il lungo periodo di difficoltà dovuto allo scandalo di Calciopoli, riportando lo scudetto a Torino, non poteva andarsene così.

Figuriamoci se qualcuno avrebbe mai potuto perdonargli il passaggio all’Inter. Proprio la squadra che nell’ultimo decennio è la vera rivale della Juventus. Eppure le voci delle ultime settimane erano chiare. Conte è il preferito della dirigenza nerazzurra. In caso di divorzio potrebbe essere lui a sostituire Pioli a fine anno.

Antonio Conte durante Chelsea-Manchester United di FA Cup

Conte: "Felice al Chelsea"

Alla vigilia della delicata partita del Chelsea contro lo Stoke, Conte ha voluto commentare le voci di mercato, sottolineando la sua volontà di restare ai Blues oltre la fine di questa stagione.

Sono molto felice di essere l'allenatore del Chelsea e voglio continuare qui per molti anni. Ho un ottimo rapporto con il club e quando ho bisogno di qualcosa, parlo con la società e troviamo la soluzione insieme. Abbiamo degli obiettivi e vogliamo centrarli, dobbiamo pensare solo a questo.

Vota anche tu! Conte resterà davvero al Chelsea? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Conte resterà davvero al Chelsea? Condividi





Coppa e campionato. Gli obiettivi sono quelli. Possibilmente vincendoli per anni. Per questo, se Conte dovesse restare, i tifosi del Chelsea potrebbero tirare un lungo sospiro di sollievo. Proprio come i tifosi della Juventus, che, nel caso di un suo trasferimento all’Inter, si sarebbero sentiti traditi, provando una delusione forte, cocente, dolorosa.