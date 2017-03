L'esperienza alla Juventus li ha fatti incontrare, il Real Madrid li ha resi vincenti insieme. Ora il destino li mette uno di fronte all'altro: chi vincerà?

0 condivisioni 0 stelle

21 minuti fa di Alessandro Menghi

Il destino li ha fatti incontrare in Italia, ai tempi della Juventus nel biennio 1999-00, e poi riabbracciare sulla panchina del Real Madrid. Ora le loro storie si incrociano di nuovo, questa volta saranno l'uno di fronte all'altro per lo stesso obiettivo.

I sorteggi dei quarti di Champions League hanno sentenziato: Bayern Monaco vs Real Madrid, sarà Ancelotti contro Zidane. La sfida avrà un interesse particolare non solo per la qualità che entrambe le squadre potranno mettere in campo, ma soprattutto per l'affascinante duello tra i due amici Carlo e Zizou.

Quando l'attuale allenatore del Bayern allenava la Juventus, Zidane era in campo a seguire gli ordini tattici di Carletto. Magari senza rispettarli troppo, perché un talento di quel tipo va lasciato libero di esprimersi. Ma il fantasista francese quei consigli li ha conservati e fatti suoi. Oggi l'allievo potrebbe superare il maestro.

Zidane e Ancelotti, il pantano di Perugia

Nel febbraio 1998 Ancelotti è chiamato a sostituire in corsa Marcello Lippi alla guida della Juventus. Zidane è a Torino già da due anni, arrivato dal Bordeaux nel 1996. Insieme vinceranno solamente la Coppa Intertoto del 1999, sfumeranno sia lo Scudetto che la conquista della Champions League. Nei due anni che vivranno insieme, dal 1999 al 2001, Zidane sarà indispensabile per il gioco di Ancelotti. Nei piedi del francese è conservato tutto il genio e l'estro che un tecnico possa desiderare, i suoi colpi e le sue intuizioni sono imprevedibili e provvidenziali per raggiungere la via del gol. Classe, tecnica, dribbling e visione di gioco sono le qualità innate che rendono Zidane uno dei migliori giocatori di sempre.

Zidane in azione: genio e fantasia al servizio della Juventus di Ancelotti

Per tutto il campionato 1999-00 Ancelotti gli affiderà il ruolo di trequartista e fantasista: Zidane in quella stagione sommerà 32 presenze e 4 gol. Nonostante la guida di Carlo e le giocate di Zinedine, lo Scudetto svanirà all'ultimo. La Juventus annegherà nel diluvio di Perugia, il gol di Calori regalerà la gioia per il trionfo in campionato alla Lazio di Eriksson. L'arbitro Collina, dopo aver sospeso la partita per più di un'ora a causa del diluvio che si abbatté sul Renato Curi, decise di riprenderla: fu uno dei pomeriggi più tristi per la Juventus.

Collina sotto il diluvio durante Perugia-Juventus

Ancelotti e Zidane insieme per la Décima

Le strade di Zidane e Ancelotti nel 2001 si dividono: il tecnico va a scrivere parte della storia del Milan per poi provare le esperienze al Chelsea e al PSG, mentre il talento di Marsiglia sceglie il Real Madrid per concludere la sua prestigiosa carriera. Ma non è un addio bensì un arrivederci. Proprio Madrid è la città dove i due si ritrovano in vesti differenti. O meglio Ancelotti è sempre in panchina a dare ordini - il Real non poteva che affidare la guida tecnica a un grande come lui -, mentre Zidane non ha più gli scarpini ai piedi sostituiti da scarpe più eleganti, accompagnate da giacca e cravatta. Diventa il vice, pronto a suggerire e consigliare il suo ex allenatore.

Ancelotti con il vice Zidane sulla panchina del Real Madrid

L'accoppiata risulta vincente. I tifosi madridisti esultano per la conquista della Décima, acciuffata all'ultimo minuto dei tempi regolamentari e legittimata nei supplementari con un pesante 4-1 ai rivali dell'Atlético Madrid. Gli amici Carlo e Zizou si abbracciano, il destino li ha fatti rincontrare e li ha resi vincenti insieme.

L'allievo supererà il maestro?

L'esperienza alle spalle di Ancelotti gli ha fatto bene, Zidane ora è un allenatore cresciuto esponenzialmente che ha già battuto più di un record con il Real Madrid. Ha vinto l'ultima edizione della Champions League, la Undécima nella storia delle merengues, ed è in corsa per la vittoria della Liga. Insomma, ha tutto per giocarsela con il suo maestro. Ancelotti lo sa e ha più riprese ha riconosciuto le qualità del suo pupillo. Entrambi esperti di tattica, con un'idea di calcio completamente propositiva che fa dell'estetica la caratteristica principale. Allenano squadre fortissime, ricche di calciatori formidabili e nessuno dei due vuole fallire l'appuntamento delle semifinali. L'allievo è deciso a confermarsi e il maestro non vuole essere superato: e allora chi vincerà?