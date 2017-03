L'ex bianconero rivela cosa disse Capello alla squadra dopo un trofeo Gamper del 2005: "Appena esploderà l'argentino lo compreremo. Mai visto uno così".

15 minuti fa di Marco Ercole

Ecco una di quelle famose "sliding doors" che spesso troviamo nel calcio. Alcune si aprono dando vinta a eventi che hanno cambiato il corso della storia, altre restano solo opportunità che sarebbero potute diventare un punto di svolta per i club protagonisti. Questa risale al 26 agosto 2005, in uno di quei tanti trofei estivi che vengono assegnati nel corso del periodo di preparazione delle squadre di calcio. Di fronte ci sono Barcellona e Juventus, con la maglia catalana gioca un certo Lionel Messi.

Di questo giovanissimo argentino se ne parla ovunque un gran bene, la voce delle sue qualità ha cominciato a circolare da tempo, ma al di fuori della Spagna sono in pochi quelli che lo hanno visto in azione. Tra questi c'è Fabio Capello, all'epoca allenatore della Juventus, che Messi provò a portarlo a Torino ancor prima che esplodesse. Dopo quella partita con il Barcellona, Don Fabio parlò così della "Pulga":

In tutta la mia vita non ho mai visto un calciatore con tali qualità e personalità ad appena 18 anni. Quel ragazzo con il pallone tra i piedi può fare quello che vuole: è stato eccezionale, ha giocato in quel modo contro alcuni tra i migliori giocatori del mondo.

Un'investitura mica male per il giovane Messi. Anche perché perché nel corso della carriera di Capello non è che siano mancati giocatori di qualità con i quali l'allenatore si sia trovato a lavorare.

Camoranesi ricorda Messi

In quella Juventus giocava anche Mauro German Camoranesi, argentino naturalizzato italiano, e Messi non lo aveva ancora mai visto all'opera prima di quella incredibile amichevole estiva. Ma come rivela tornando con la mente a quella sera, il suo allenatore, Fabio Capello, sapeva benissimo già prima di scendere in campo contro chi stessero per giocare.

A differenza di noi giocatori, lui aveva già visto Messi. Ne parlava come di un calciatore diverso e ci disse che sarebbe diventato uno dei migliori giocatori del mondo. Ci rivelò, inoltre, che avremmo aspettato la sua definitiva esplosione per comprarlo, anche a costo di spendere più del previsto.

Leo Messi in azione contro la Juventus con la maglia del Barcellona

Leo Messi aveva debuttato in prima squadra già nella stagione precedente e su di lui c'era anche l'Inter. Al termine di quella gara, la Juventus di Capello chiese ufficialmente il prezzo al Barcellona, trovando però un muro di fronte:

La Serie A - continua Camoranesi - a quei tempi era un torneo molto più competitivo rispetto a oggi. Se la Juventus non fosse retrocessa e avesse comprato Messi, sono certo che avremmo vinto la Champions League. Forse lui non avrebbe alzato gli stessi titoli che ha conquistato in questi anni a Barcellona, ma a livello di premi individuali avrebbe vinto allo stesso modo.

Probabile abbia ragione. E chissà se oggi si sarebbero sfidati comunque, i bianconeri e il Barça, nei quarti di finale di Champions League. Non lo sapremo mai. Perché quella tra Messi e la Juventus è una sliding door che alla fine è rimasta solo un'opportunità non sfruttata.