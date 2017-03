La squadra di Pep Guardiola prova a inserirsi per il difensore tedesco di proprietà del club giallorosso. Ma su di lui c'è anche il Chelsea di Antonio Conte.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Marco Ercole

Il Manchester City di Pep Guardiola, uscito agli ottavi di finale di Champions League come mai gli era capitato in carriera, è già alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Tra i vari obiettivi in difesa, ce n'è uno che porta direttamente nel campionato di Serie A e risponde al nome di Antonio Rudiger della Roma. Il tedesco è stato osservato con continuità dagli emissari Citizens negli ultimi mesi e le relazioni che hanno portato al manager spagnolo lo hanno convinto a provare un affondo in estate.

Secondo quanto riportato dai media britannici, sarebbero pronti ben 30 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro) da parte del Manchester City pur di portare Rudiger in Premier League. Un'offerta che, se fosse confermata, sarebbe molto complicata da rifiutare per il club giallorosso, che già pregusta un'asta.

La Roma nell'estate 2016 lo ha riscattato dallo Stoccarda per 9 milioni e già in quelle settimane ha rischiato di cederlo al Chelsea di Antonio Conte, che di fatto lo aveva preso, ma poi rinviò l'operazione di un anno a fronte dell'infortunio al crociato subito dallo stesso Rudiger. Il Manchester City vuole provare a infilarsi, per metterlo al fianco di John Stones e formare una coppia centrale giovane sulla quale costruire il futuro.

Antonio Rüdiger, difensore della Roma nel mirino del Manchester City di Guardiola

Manchester City su Rudiger

Rudiger chiaramente non è l'unico obiettivo di mercato della squadra guidata da Pep Guardiola, che nel mirino ha anche altri top player come il suo pupillo ai tempi del Bayern Monaco, Joshua Kimmich, oppure i centrali rispettivamente di Juventus e Valencia, Leonardo Bonucci e José Gaya. Nomi importanti, tra i quali figura però pure il nazionale tedesco.

Del 24enne giallorosso Guardiola apprezza la versatilità, mostrata più volte anche con la Roma dove è stato impiegato più che altro da terzino destro. Le valutazioni a Manchester sono in corso, Pep sa bene che c'è molto da sistemare nella sua squadra in vista della prossima stagione.