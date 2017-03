Gol e assist di Junuzović, al Weserstadion arriva la quarta vittoria nelle ultime cinque. Grillitsch e Kainz completano l'opera nella ripresa.

un'ora fa di Antonio Gargano

Nel ricco sabato di Bundesliga, il Werder Brema tende una grossa mano al Borussia Dortmund e batte 3-0 il Lipsia. Al Weserstadion il protagonista è Junuzović: vantaggio con un gran destro da fuori area, assist per Grillitsch che raddoppia nella ripresa. Chiude il tris di Kainz in pieno recupero.

Junuzović-gol, Werder Brema avanti sul Lipsia

La vittoria dei gialloneri mette pressione alla squadra di Hasenhüttl, ma quella di Nouri ha bisogno di punti per staccarsi dal penultimo posto. Sabitzer e Werner mettono in difficoltà la difesa di casa, che però impiega pochi minuti per prendere le misure agli attaccanti. Bauer fa salire i suoi e conquista un corner con un tiro da fuori area, allentando la pressione degli ospiti. Il pallino del gioco rimane nelle mani del Lipsia, che ha la palla del vantaggio a metà frazione: Forsberg riceve in area, prende la mira e conclude appena oltre la traversa.

Il Werder Brema a caccia di punti salvezza

Scampato il pericolo, il Werder Brema prova a riproporsi in avanti con più convinzione. Junuzović sale in cattedra con pericolosi suggerimenti in area, ma non trova nessun compagno e, nell'azione successiva, decide di fare tutto da solo. Ilsanker allontana di testa un cross dalla sinistra, il centrocampista austriaco si avventa sul pallone e lascia partire un destro da fuori area che fulmina Gulácsi e vale l'1-0. La risposta non tarda ad arrivare, ma il tentativo di Sabitzer si infrange sul palo e rimanda le ambizioni di rimonta al secondo tempo.

Grillitsch e Kainz chiudono i conti

Il Lipsia riparte alla caccia del pareggio, Werner prova a guidare l'assalto. Il numero 11 mette nel mirino l'angolino destro, Wiedwald fa buona guardia. Nel momento più delicato del match, il Werder Brema piazza il colpo del 2-0 con una punizione di Junuzović dal lato corto dell'area. Uno schema con palla arretrata libera il sinistro di Grillitsch, che mette il pallone all'incrocio e lascia impietrito Gulácsi.

Gli uomini di Hasenhüttl sono con le spalle al muro, ma non mollano. Sabitzer è il più pericoloso: prima Wiedwald fa suo un tiro centrale, poi l'attaccante non inquadra lo specchio su suggerimento di Werner. Ci prova anche Forsberg, ma il portiere di casa mantiene alta la guardia e si oppone anche al capocannoniere avversario. L'assalto finale non basta per rimettere in piedi la partita, non c'è verso di superare l'estremo difensore di casa. Al contrario, prima del triplice fischio di Dingert, arriva il tris: Bartels e Johansson rischiano di sprecare la ripartenza, ma Kainz ribadisce in rete la momentanea respinta di Gulácsi e chiude definitivamente il match.

Quarto successo nelle ultime cinque per il Werder Brema, che per almeno un pomeriggio stacca l'Amburgo e la zona retrocessione. Sesta sconfitta stagionale, la seconda consecutiva, per un Lipsia che adesso deve guardarsi le spalle dall'assalto del Borussia Dortmund.