Vittoria fortunosa ma pesantissima per la squadra di Julian Nagelsmann che si avvicina sensibilmente al secondo posto in Bundesliga, occupato attualmente dal Lipsia.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Nella venticinquesima giornata della Bundesliga l’Hoffenheim vince in casa contro il Bayer Leverkusen per 1-0. Decide il gol di Sandro Wagner al 62’. La squadra di Nagelsmann è così a soli 4 punti dal Lipsia secondo, mentre il Bayer è a -14 dal quarto posto, vero obiettivo stagionale. Potrebbe però ancora centrare la qualificazione all’Europa League, distante ora 6 punti.

La gara

Entrambe le squadre avevano grande necessità di vincere e per questo ne esce fuori una partita vivace e ricca di occasioni da gol. La prima già al 2’, quando Wagner, lanciato da Kramaric, calcia con potenza ma trova Leno pronto. Al 5’ ci prova Bellarabi con un tiro dai 20 metri che però esce abbondantemente. Già al 6’ torna in avanti l’Hoffenheim con Dembiray, il cui tiro sorvola la traversa. La partita però è vivacissima e al 13’ sfiora il vantaggio il Bayer: su assist di Hilbert è Mehmedi che di testa a manda fuori di poco. Al 19’ è ancora Mehmedi a provarci, ma il suo colpo di testa è debole. Il Leverkusen continua a prendere campo e al 22’ sfiora due volte il vantaggio. Prima è Bellarabi a calciare, poi Kampl, in entrambi i casi l’Hoffenheim riesce però a salvarsi. A 37’ torna a farsi vedere l’Hoffenheim. Il tiro di Wagner però viene bloccato facilmente da Leno. Nel secondo tempo il ritmo cala drasticamente. La prima vera palla gol arriva al 62’: Zuber dalla sinistra sfonda e mette il pallone in mezzo, Wagner riesce a colpirlo con la punta ma lo indirizza male. Fortuna per l’Hoffenheim però che Leno, in uscita, tocchi la palla involontariamente con i piedi mandandosela in porta. 1-0. L’Hoffenheim fa densità e il Leverusen non riesce più a creare occasioni se non al 93’, quando Chicharito, da 10 metri, spara alto.

Sandro Wagner esulta per il gol al Bayer Leverkusen

Curiosità

Mister Korkut non ha vinto nessuna delle ultime 13 partite di Bundesliga con l’Hannover, non è riuscito a conquistare i 3 punti nemmeno nelle prime due sulla panchina del Leverkusen. Con 15 partite di fila senza vittoria Korkut entra nella Top 20 degli allenatori con la striscia negativa più lunga della storia del campionato tedesco. Il record appartiene a Bernd Hoss che restò a secco per 21 gare. L’Hoffenheim ha vinto con oggi solo 3 delle 18 sfide al Leverkusen. Il Bayer ha segnato in 16 dei 18 scontri diretti all’Hoffenheim. È rimasto a secco nelle due partite stagionali. Quella di Wagner era la rete numero 250 in casa per l'Hoffenheim in Bundesliga.