Alla Commerzbank-Arena vincono la noia e la paura di perdere. Kovač interrompe la striscia negativa ma perde il piazzamento europeo, Gisdol è terzultimo da solo.

1 ore fa di Antonio Gargano

Il sabato di Bundesliga si chiude con un pareggio che serve a poco. L'Eintracht Francoforte non va oltre lo 0-0 casalingo contro un Amburgo che si lascia scappare il gruppo salvezza e rimane da solo al terzultimo posto. Kovač, invece, interrompe la striscia di cinque sconfitte consecutive.

L'Eintracht non sfonda, l'Amburgo c'è

Rialzarsi dalla sconfitta di Monaco è l'obiettivo dei padroni di casa, agganciare quota 29 punti è quello degli ospiti. La squadra di Gisdol scatta meglio dai blocchi e comincia a rendersi pericolosa dopo 10 minuti di studio reciproco. Holtby elude la difesa dell'Eintracht e si presenta davanti a Hradecký, ma calcia appena fuori. La risposta arriva tramite il possesso palla, ma gli uomini di Kovač devono attendere fino alla mezz'ora per la prima vera occasione: Hrgota detta i tempi e riceve in piena area, ma spara oltre la traversa. L'Amburgo soffre nell'ultima fase, i cross di Hector e Rebić non trovano nessuno a centro area e si va all'intervallo in parità.

Secondo tempo, ci prova solo Hector

L'inerzia non cambia nemmeno ad inizio ripresa. L'Eintracht è più intraprendente, Chandler crossa in corsa per la testa di Rebić ma la mira è imprecisa. Sui contrasti aerei non c'è partita, Abraham svetta su un calcio d'angolo e manda appena oltre la traversa, per poi rimanere a terra dopo uno scontro con i difensori. L'Amburgo si riorganizza e si fa vedere in zona offensiva: Hunt è il più pericoloso, attacca il fondo e lascia partire un cross basso allontanato in extremis. La palla gol più clamorosa, però, è per Hector. Cross di Oczipka dalla sinistra, mischia che favorisce la conclusione ravvicinata del difensore, ma Adler respinge di puro istinto. I ritmi si abbassano con le sostituzioni, ma nel finale le squadre si allungano. I padroni di casa sprecano un contropiede all'ultimo secondo, prima del triplice fischio di Cortus.

L'Eintracht Francoforte torna a far punti dopo cinque KO di fila, ma perde l'ultimo piazzamento per l'Europa League a favore del Colonia. L'Amburgo, invece, non riesce a rispondere al Werder Brema: terzultimo posto davanti ad Ingolstadt e Darmstadt.