Altri tre gol per Modeste che sale al secondo posto della classifica cannonieri: meglio di lui solo Aubameyang, resta dietro Lewandowski. Il Colonia ora è sesto.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Nella venticinquesima giornata della Bundesliga il Colonia travolge l’Hertha Berlino con un netto 4-2. Dopo il gol di Osako al 6’, si scatena Modeste che realizza una tripletta (35’, 37’ e 63’). Inutili le reti di Ibisevic (su rigore) al 50’ e di Brooks al 69’. Il Colonia torna al sesto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione in Europa League.

Anthony Modeste esulta dopo il terzo gol all'Hertha Berlino

Il racconto di Colonia v Hertha Berlino

Entrambe le squadre sono in piena lotta europea, per cui i tre punti peserebbero tantissimo. Non un caso quindi che la partita si sblocchi subito. Su lancio lungo di Lehmann il pallone arriva a Osako che la stoppa, si accentra e calcia con violenza sul secondo palo, Jarstein non ci può arrivare e il Colonia passa in vantaggio già al 6’. L’Hertha non riesce a riprendersi e subisce il Colonia che domina in lungo e in largo. Al 35’ arriva il meritato raddoppio: è Osako a servire Modeste che dai 16 metri calcia di prima e al volo nell’angolino basso e fa 2-0. Neanche il tempo di ripartire che arriva il 3-0. È il 37’, e su lancio di Lehmann il pallone supera la linea difensiva berlinese, il primo a raggiungerlo è Modeste che la butta dentro. A inizio secondo tempo l’Hertha prova a ritornare in partita. Al 49' Horn esce male su Ibisevic colpendolo col pugno in testa. L’arbitro dà il rigore che lo stesso Ibisevic realizza. Al 63’ però il Colonia richiude subito la partita: su assist di Höger, Brooks buca l’intervento favorendo Modeste che realizza il gol del 4-1. Al 69’ il definitivo 4-2: Darida batte un corner dalla destra, Brooks stacca più alto di tutti e insacca. Il Colonia però successivamente si chiude bene, soffre pochissimo (solo su calcio da fermo) ma Horn è sempre pronto. Il Colonia sale così al sesto posto, a soli 3 punti dall’Hertha quinto.

Curiosità

Il Colonia, prima di oggi, aveva conquistato appena un punto con l’Hertha da quando nel 2014 ha ottenuto la promozione: contro nessun’altra squadra aveva fatto peggio. Negli ultimi 13 scontri diretti l’Hertha non aveva mai subito più di un gol, in 3 delle ultime 4 sfide aveva perfino mantenuto la porta inviolata.