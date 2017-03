Da Lewandowski a Gotze a Gundogan e Hummels, il Borussia Dortmund cede almeno uno dei suoi campioni ad ogni sessione di mercato. Ora potrebbe partire Dembele.

di Elmar Bergonzini

Un talento. Uno dei migliori al mondo. A soli 19 anni Ousmane Dembele è incredibilmente decisivo. Lo è per i dribbling, per la tecnica, per la velocità. Lo è soprattutto per i gol e per gli assist. Sono ben 23, in 36 partite, le reti nelle quali ha messo lo zampino. Ho le ha realizzate lui, o le ha create.

Arrivato la scorsa estate per soli 15 milioni dal Rennes, Dembele si è inserito benissimo in Bundesliga, diventando fondamentale per il Borussia Dortmund. Più lui di Mario Gotze, più lui di André Schurrle, i due acquisti più costosi non solo dell’ultima sessione di mercato estiva, ma anche della storia del club. Solo Aubameyang, fra gol e assist ha fatto meglio: è infatti a quota 34.

Proprio questo però può diventare un problema per il Borussia. Già, perché su Dembelé ci sono già i più grandi club d’Europa. A partire dal Barcellona. Stando ad As ed El Mundo Deportivo i catalani sarebbero convinti che il francese sia pronto per un ulteriore salto di qualità.

Dembelé e Schmelzer festeggiano un gol al Benfica

Il Barcellona vuole Dembele

In Spagna sono convinti. Già a dicembre il Barcellona si sarebbe informato con l’agente di Dembele per sapere se il trasferimento è possibile. In realtà il francese non ha una clausola di rescissione nel contratto (scadenza 2021). Il Borussia inoltre considera Dembele del tutto incedibile. E come dimostrato più volte in passato (come per esempio col caso Lewandowski, perso a parametro zero pur di non venderlo un anno prima al Bayern Monaco) il club giallonero se non vuole non vende. Anche per offerte astronomiche. Il Barcellona, se vuole Dembelé, deve aspettare ancora qualche anno…