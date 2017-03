Oggi Carlo Mazzone festeggia ottanta anni: il ricordo di un allenatore genuino, eroe di provincia divenuto padre e amico di tanti campioni del nostro calcio.

di Alessandro Menghi

Questo è un mondo che corre troppo, una corsa frenetica e affannosa verso il nuovo e verso il futuro. È un mondo che ricerca la modernità, il progresso e lo sviluppo e che troppo spesso si dimentica di ciò che è stato e di chi ci è stato. Nel mondo del calcio è la stessa storia: i soldi, gli sponsor e gli stadi grandi. E poi le televisioni, la giacca e la cravatta, perché apparire conta più che essere. Spesso mancano la genuinità e la semplicità, ma anche un po' di schiettezza e sincerità. Si procede a passo spedito verso ciò che conviene, senza ripercorrere strade già tracciate che ci piacevano tanto.

Ecco che allora, in un mondo così, ci avvinghiamo ai ricordi, per niente vaghi e sbiaditi ma piuttosto vivi e accesi. Oggi cogliamo l'occasione di ricordare e rivivere perché compie gli anni un grande, uno vero. Festeggia chi al calcio ha dato tanto anche se non in termini di Scudetti o Coppe - quelle che ha vinto non esistono nemmeno più. Ne fa ottanta Carlo Mazzone ed è un giorno speciale anche per noi.

Carlo Mazzone quando era allenatore del Bologna

Come dimenticare Sor Carletto con il suo modo di gesticolare, di parlare e con la sua infinita passione per il calcio. Uno dagli antichi valori, partito dal basso e dalla strada con il pallone sotto al braccio, e finito in panchina ad insegnare ciò che amava. Come dimenticare uno così. Uno che resta anche se il mondo corre.

Carlo Mazzone: uno stile inconfondibile

Chi ha vissuto e tifato il calcio degli anni Settanta e Ottanta, ma anche chi si è goduto quello più recente degli anni Novanta e dei primi anni Duemila lo ricorderà benissimo. Dalla panchina Carlo Mazzone si notava, il suo stile era inconfondibile. Unico nel suo genere e per questo bellissimo: non riusciva a stare un attimo fermo, sempre preso da ciò che accadeva sul terreno di gioco, a volte tarantolato. Si agitava e si muoveva in continuazione per far arrivare i consigli fino all'altro lato del campo. Vi ricorda qualcuno? Sì, le somiglianze con Trapattoni ci sono tutte ma non ditelo a Carletto:

Dicevano: Mazzone è il Trapattoni dei poveri. Rispondevo: amici miei, Trapattoni è il Mazzone dei ricchi.

La panchina gli stava stretta, gli ritornavano in mente i campetti di provincia dove da possente centrale di difesa dava sfogo alla sua energia. In ogni partita che viveva da allenatore cercava di trasmettere ai suoi calciatori grinta, carica e determinazione partecipando attivamente ad ogni azione. Era fatto così, rustico e vulcanico. Agli abiti precisi ed eleganti - insomma, quelli che vediamo oggi indossati da quasi tutti i tecnici - preferiva la tuta di rappresentanza della società. Se pioveva ecco il giubbottone impermeabile da battaglia e guai a dimenticarsi il cappello, destinato a volare in aria o ad esser sbattuto in terra alla prima occasione.

Eccolo il completo "da battaglia" di Mazzone: giubbotto impermeabile e cappello

Già, si arrabbiava spesso. A volte veniva pungolato dalla tifoseria avversaria e lui rispondeva. Mazzone non aveva peli sulla lingua, era spontaneo e di parola. Se promette mantiene, come durante quel derby tra Brescia e Atalanta quando la sua corsa sotto la curva ospite rimase storica. Era il settembre 2001 e all'intervallo il suo Brescia era sotto di due reti (1-3). Nella ripresa Roberto Baggio accorcia le distanze, riaccendendo le speranze delle Rondinelle e di Mazzone: l'allenatore romano, offeso dai tifosi atalantini durante la gara, garantisce:

Se facciamo il 3-3 vengo sotto la curva!

Nei minuti di recupero la profezia si avvera. Ancora Baggio firma il pareggio, Carletto non si trattiene ed esplode in una corsa lenta ma inarrestabile, che lo conduce sino a sotto la curva che ospitava i tifosi avversari, senza né sentire il peso degli anni (64) né avvertire fatica. Esulta col pugno chiuso ed urla la sua felicità.

Maestro circondato da campioni

Nella sua lunga carriera da allenatore - detiene il record di panchine in Serie A (795) - Mazzone ne ha visti e cresciuti di campioni. Comincia ad Ascoli dove rimane per sette anni portando la squadra dalla Serie C alla Serie A. Nel 1975 va a vincere a Firenze: conquista la Coppa di Lega Italo-Inglese - competizione che non esiste più e che veniva disputata tra le squadre italiane e inglese vincitrici della Coppa Italia e della Coppa di Lega inglese (nelle prime tre edizioni, perché nelle ultime due edizioni saranno le squadre vincitrici della Coppa d'Inghilterra a contendersi il trofeo con le italiane) - e piazza la Fiorentina al terzo posto nel campionato 1976-77.

A seguire allena il Catanzaro, poi Bologna, Lecce e Pescara, passando per il ritorno all'Ascoli. L'avventura al Cagliari gli vale la chiamata della Roma, città e squadra del suo cuore. Un amore mai celato:

Battere la Roma? È mio dovere provarci, ma è come uccidere la propria madre.

È qui che lancia un giovanissimo Francesco Totti, già nel giro della prima squadra grazie a Boskov ma che con Mazzone cresce e si afferma. Il loro non è solo un rapporto tra allenatore e calciatore, presto Francesco avverte Carlo come un secondo padre.

L'amicizia tra Mazzone e Totti non si è persa, nemmeno a distanza di anni

Era anche questa una delle qualità di Mazzone, esperto di tattica ma ancor più bravo nelle relazioni con i suoi ragazzi. Una figura amica e paterna, di sostegno nei momenti di difficoltà, che riusciva a farsi volere bene da tutti. Altra testimonianza di affetto arriva da un campione come Roberto Baggio, che addirittura al momento della firma del contratto con il Brescia vuole che venga inserita una clausola che gli permetta di rescindere nel caso in cui Mazzone cambi squadra. Era sì il Brescia di Roberto Baggio, ma anche quello illuminato di Andrea Pirlo, geniale centrocampista arretrato proprio dall'allenatore romano nel ruolo di regista perché chiuso in avanti dal Divin Codino.

Due anni prima Carletto era stato al Bologna - orfano di Baggio - e pure lì la sua mano si era vista: guida un talento come Beppe Signori e porta i rossoblù alla vittoria dell'Intertoto e alle semifinali di Coppa Uefa e Coppa Italia.

Beppe Signori e Robi Baggio: figli calcistici di Mazzone

Chiude la carriera a Livorno dopo una vita dedicata al calcio. Un uomo di provincia, dai valori semplici e profondi. Unico a modo suo, che ci ha fatto innamorare e divertire. Quanto ci manca lì in panchina. Auguri, mister.