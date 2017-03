Battaglia vera al San Mames, che cade dopo 19 partite di imbattibilità. Benzema e Casemiro firmano un successo pesantissimo per i blancos di Zidane.

35 minuti fa di Stefano Fiori

Nella tana dei Leones, il Real Madrid graffia, subisce e ruggisce per una vittoria pesantissima. I blancos di Zidane sbanca il San Mames, grazie al 2-1 contro l'Athletic Bilbao. Il vecchio Aduriz ci aveva provato a rovinare i piani della capolista, dopo il vantaggio di Benzema. La zampata di Casemiro, però, spegne i sogni di gloria dei baschi.

Trascinato dal solito Cristiano Ronaldo (ancora a secco al Nuevo San Mames, ma autore dei due assist), il Real Madrid supera l'ultimo grande ostacolo esterno in questo finale incandescente di Liga. Le merengues - ancora con una gara da recuperare - si portano ora a +5 sul Barcellona, di scena domani sera contro il Valencia. Proprio i blaugrana erano stati finora l'unica squadra a vincere in casa dell'Athletic di Ernesto Valverde: dopo 13 giornate di campionato e 19 partite ufficiali, cade l'imbattibilità del fortino biancorosso.

L'Athletic ruggisce, il Real Madrid colpisce

Pressing asfissiante, entrate dure e discussioni accese. Al San Mames è battaglia vera, la spinta dei 50 mila tifosi baschi infiamma gli uomini in biancorosso. A pungere però è il Real Madrid, con la premiata ditta Cristiano Ronaldo-Benzema. La partenza dell'Athletic è aggressiva e incute timore ai blancos: già dopo sette minuti, Keylor Navas deve allungarsi per neutralizzare l'acrobazia di Raul Garcia. L'ex Atletico Madrid sente doppiamente la sfida: al quarto d'ora serve di sponda a Yeray un pallone che il giovane difensore spedisce a lato. Sarà l'ultima vera occasione dei padroni di casa in tutto il primo tempo.

Le merengues, dopo la rete annullata per fuorigioco a Cristiano Ronaldo al 9', mettono alle spalle la ruggine iniziale e prendono di petto il match. Una chance per lo stesso Pallone d'Oro e un tuffo di testa del solito Sergio Ramos conducono per mano alla prima della rete del vantaggio madridista: sullo splendido lancio di Casemiro, CR7 non deve far altro che regalare l'assist perfetto per Benzema. Il francese, il migliore in campo dei suoi, festeggia così l'8° centro in campionato. I Leones accusano il colpo, la manovra si fa meno tambureggiante e assai poco incisiva. I toni in campo rimangono però bollenti: uno scambio di "carezze" tra Carvajal e Aduriz porta alla mezz'ora a un piccolo parapiglia disinnescato dall'arbitro.

Casemiro rovina la festa di Aduriz

Nella ripresa, gli uomini di Valverde si rimboccano le maniche e tornano a ruggire. Un miracolo di Navas strozza in gola l'urlo di Iñaki Williams, ma il numero uno non riesce a evitare il pareggio dell'Athletic al 65': splendida la sponda di Raul Garcia per il bomber 36enne, al 9° gol in campionato e al 99° centro in Liga con la maglia basca. Poco prima, Zidane aveva tolto dal campo Modric per inserire Lucas Vazquez: molti i dubbi su un cambio così incisivo a livello tattico, soprattutto dopo la rete subita dai madrileni.

A spazzare via ogni perplessità ci pensa però Casemiro: sull'assist del solito Cristiano Ronaldo, il brasiliano ha tutto il tempo per controllare e battere Kepa. È il gol che decide l'incontro, nonostante l'arrembaggio finale dei padroni di casa. Il Real Madrid supera anche l'esame San Mames, per un successo che pesa come un macigno nella corsa al titolo.