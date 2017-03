Eddie Alvarez torna a parlare a quattro mesi dal devastante KO inflittogli da Conor McGregor a UFC 205: "Quella è stata solo una brutta nottata".

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Eddie Alvarez vuol riprendere da dove aveva cominciato. L'ex campione pesi leggeri UFC è rimasto un po' fuori dalle scene dopo il KO rifilatogli da Conor McGregor e la querelle creatasi con Nate Diaz pochi mesi dopo. Dopo una pausa durata quasi sei mesi, il Re dell'Underground tornerà in azione a UFC 211, affrontando un Dustin Poirier reduce da cinque vittorie negli ultimi sei match.

Eddie Alvarez, ex campione dei pesi leggeri UFC.

Alvarez, McGregor ed il passato

Nonostante l'incredibile knockout patito per mano di Conor McGregor, che è stato capace di annichilire un Alvarez fin lì sulla cresta dell'onda, la UFC ha deciso di offrire a quest'ultimo un rientro tutt'altro che soft per testare quelle che saranno le sue possibili redivive ambizioni titolate. Tuttavia, se alcuni di voi credevano di trovarsi di fronte ad un fighter ancora preda dei fantasmi del Madison Square Garden, è giusto informarvi di quanto siate in errore. Ai microfoni di Toe-2-Toe infatti, Alvarez ha chiarito come UFC 205 sia ormai un capitolo archiviato.

Quel giorno, a novembre, sono semplicemente incappato in una brutta nottata. Nessun problema, può capitare a tutti. L'evento UFC del Madison Square Garden è soltanto una piccola parte del grande libro che rappresenta la mia carriera. Certo, parliamo di un capitolo disastroso, ma sono pronto a scriverne altri ben più felici.

Il banner ufficiale diramato per Alvarez vs Poirier.

Se analizziamo la carriera dell'Alvarez visto fino ad oggi, è palese come il mio percorso mi abbia portato soldi e titoli in abbondanza. Tuttavia sentivo il bisogno di scavare a fondo dentro di me, per trovare una motivazione che mi facesse andare avanti. Poirier? La sua lotta con Jim Miller ha scatenato un'incredibile eco, e per questo non vedo l'ora di condividere l'ottagono con un lottatore del genere.

UFC, ci vediamo a maggio

Davvero tanta la voglia di rientrare in azione da parte di Alvarez, che sembra esser pronto a riprendere da dove aveva lasciato. Tuttavia, non bisognerà sottovalutare l'ostacolo Poirier, che nonostante il suo già ottimo decimo posto nei ranking UFC delle 155 libbre ha dimostrato ampi margini di crescita. Un'eventuale vittoria aprirebbe quasi certamente le porte della top 5 al Diamante della Louisiana, che ha trovato nuova linfa dopo il salto di categoria, datato 2015.

Uno degli attimi più intensi della guerra tra Dustin Poirier e Jim Miller, andata in scena a UFC 208.

Chissà che lo stesso Poirier, dentro di se, non stia già pensando ad un'ipotetica rivincita con Conor McGregor, attuale campione della divisione e già vincente sull'allora venticinquenne Dustin. Non resta che attendere il confronto tra i due all'interno dell'ottagono, con i fans che contano già i giorni in vista di quella gran card che rappresenterà UFC 211.